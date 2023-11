Pendant près de trente ans, des amis se sont rassemblés pour sauver une chapelle de la fin du XVIe siècle située à Theix, dans le Morbihan. Ils ont intégralement financé cette restauration en organisant… des banquets champêtres.

C’est un pari un peu fou que s’était lancé la bande d’amis. Restaurer Sainte-Barbe, une magnifique chapelle du XVIe siècle, située à Theix, dans le Morbihan. Ils y sont parvenus en ne ménageant ni leur temps ni leur bonne humeur… en organisant de grands banquets pendant une trentaine d’années.

La chapelle avant restauration. Aristide Bidet, Les amis de Moustoir-Lorho

C’est au printemps 1973 que l’idée a vu le jour. L’un des membres de la future association des Amis de Moustoir Lorho est à la recherche d’un chantier de vacances pour une équipe de jeunes Liègeois. Il tombe sur ce charmant sanctuaire qui longe un chemin de randonnée. La chapelle Sainte-Barbe a notamment accueilli, dit-on, Saint-Vincent-Ferrier en 1418. « Leur premier travail a consisté à faire un inventaire des lieux et de l’ensemble du mobilier intérieur, à nettoyer les murs extérieurs de la chapelle, et à rejoindre les murs de la sacristie », raconte aujourd’hui Aristide Bidet, le président des Amis de Moustoir Lorho.

Aucune subvention de l’État

Dès la création de l’association, les fondateurs se promettent de ne réclamer aucune subvention de l’État. « Nous avons eu l’idée d’organiser, le 2 septembre, jour du traditionnel Pardon, un repas entre les associés qui, payant leur repas, permettrait de rembourser les avances pour les premiers travaux », explique Aristide Bidet. Au menu, soupe de bœuf, suivi d’un ragoût et bien sûr cidre à volonté. Le succès est inespéré puisque le premier repas réunit 120 personnes pour atteindre 420 “bons vivants” au plus fort de leur aventure. La somme sera utilisée pour acheter les ardoises nécessaires à la réfection de la toiture. Chaque année, entre 1973 à 2000, un repas champêtre s’est tenu le 1er dimanche de septembre. En fonction des recettes de l’année, les « sauveteurs » du patrimoine ont adapté les travaux.

Repas champêtre organisé en 1985. Aristide Bidet, Les amis de Moustoir-Lorho

Au départ, le bâtiment religieux a nécessité de nombreux travaux de gros œuvre : maçonnerie, couverture, décoration, vitrail. Ces tâches ont été réalisées par des artisans locaux, et les statues ont été restaurées par les ateliers spécialisés de Kerguéhennec. Depuis le début des années 2000, les travaux d’entretien courant sont toujours réalisés par les membres de l’association.

Faire connaître la chapelle

Désormais, la chapelle bretonne est le lieu de la messe de pardon annuelle, organisée la première semaine de septembre. À la belle saison, elle est ouverte tous les jours et chacun peut s’y arrêter pour la visiter et prier. « Nous avons désormais à cœur de faire connaître ‘notre’ chapelle qui, située sur le chemin de petite randonnée labellisé, est susceptible d’intéresser les randonneurs », affirme le président des Amis de Moustoir Lorho. « Nous répondons toujours favorablement aux associations qui souhaitent y faire une halte et leur proposons de leur faire la présentation du lieu », ajoute-t-il.