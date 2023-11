Le pape François a enjoint les chrétiens lors de l’Angélus du 19 novembre à prendre "risque de se mettre en jeu" en prenant conscience de la confiance qu’accorde Dieu à chacun.

« La confiance libère, la peur paralyse », a déclaré le pape François lors de l’Angélus le 19 novembre 2023. Depuis la fenêtre du Palais apostolique au Vatican, il a enjoint les chrétiens à prendre le « risque de se mettre en jeu » en prenant conscience de la confiance qu’accorde Dieu à chacun.

Comme lors de son homélie prononcée pendant la messe célébrée dans la matinée en la basilique Saint-Pierre à l’occasion de la VIIe Journée mondiale des pauvres, le Pape a commenté l’Évangile du jour, dans lequel le Christ raconte la parabole des talents. Par cette histoire, a-t-il souligné, Jésus enseigne « deux manières différentes d’approcher Dieu ».

Dieu, ni « juge » ni « patron »

La première est la mauvaise, celui du serviteur qui enterre son talent parce qu’il ne fait confiance « ni à son maître ni à lui-même ». Ce dernier est celui qui « ne peut croire » en la bonté de Dieu, le percevant comme un « juge » ou un « patron ».

La seconde manière d’approcher Dieu est celle des deux autres serviteurs qui font fructifier leurs talents, et « rendent la confiance » qu’on leur a faits en faisant à leur tour confiance. « Ils acceptent le risque de se mettre en jeu », a-t-il souligné, et ont le « courage d’agir librement, de manière créative, en générant de nouvelles richesses ».

« Libérer les capacités »

Le premier chemin est celui de la « peur », a expliqué le pape François. Une peur qui « paralyse », là où la seconde voie, celle de la « confiance » qui « libère les capacités » des hommes, a-t-il insisté. « Cela vaut aussi dans l’éducation des enfants », s’est-il exclamé spontanément.

Le pape François a invité chacun à reconnaître la confiance que Dieu a placé en lui, et à faire grandir, dans l’Église comme dans la société, un « climat de confiance et d’estime réciproque, qui libère les personnes et stimule la créativité de l’amour en chacun ».

