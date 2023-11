Cette prière a été enseignée par le Seigneur à sainte Mechtilde de Hackerborn de Helfta (1240-1298), fêtée le 19 novembre, lors d’une apparition.







Mechtilde entra très jeune au monastère de Helfta où sa sœur, sainte Gertrude fut abbesse pendant quarante ans. Gertrude donna « une empreinte particulière à la spiritualité du monastère le portant à un épanouissement extraordinaire comme centre de mystique et de culture, école de formation scientifique et théologique », souligna le pape Benoît XVI lors d’une catéchèse le 29 septembre 2010. Les religieuses de Helfta bénéficiaient d’une instruction de haut niveau intellectuel leur permettant de cultiver une spiritualité fondée sur les Saintes Ecritures, la liturgie, la tradition patristique et sur la règle et la spiritualité cisterciennes. « En se laissant guider par les Saintes Écritures et nourrir du Pain eucharistique, Mechtilde parcourut un chemin d’intime communion avec le Seigneur ». Lors d’une apparition, le Seigneur lui a inspiré cette prière pour les âmes du purgatoire, dévotion spécifique du mois de novembre.

Notre Père, qui es aux cieux…

Je t’en prie, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne T’ont pas aimé ni rendu tout l’honneur qui t’est dû, à toi, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce, le as adoptées comme tes enfants, mais elles, au contraire, t’ont, à cause de leurs péchés, chassé de leur cœur où tu voulais pourtant habiter.

En réparation de ces fautes, je t’offre l’amour et la vénération que ton Fils incarné t’a témoignés tout au long de sa vie terrestre, et je t’offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu’il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Amen.

Que ton nom soit sanctifié…

Je te supplie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n’ont pas toujours honoré dignement ton saint Nom, mais elles l’ont souvent prononcé en vain et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péchés.

En réparation de ces fautes qu’elles ont commises, je t’offre tout l’honneur que ton Fils bien-aimé a rendu à ton Nom, par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Amen.

Que ton règne vienne…

Je t’en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n’ont pas toujours recherché ni désiré ton Royaume avec assez de ferveur et d’application, ce Royaume qui est le seul lieu où règnent le véritable repos et l’éternelle paix.

En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t’offre le très saint désir de ton divin Fils par lequel il souhaite ardemment qu’elles deviennent, elles aussi, héritières de son Royaume. Amen.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…

Je t’en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n’ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne, elles n’ont pas cherché à accomplir ta volonté en toute chose, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté.

En réparation de leur désobéissance, je t’offre la parfaite conformité du cœur plein d’amour de ton divin Fils avec ta sainte volonté et la soumission la plus profonde qu’il te témoigna en t’obéissant jusqu’à sa mort sur la croix. Amen.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour…

Je t’en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n’ont pas toujours reçu le sacrement de l’Eucharistie avec assez de désir, mais elles l’ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore, elles ont même négligé de le recevoir.

En réparation de toutes ces fautes qu’elles ont commises, je t’offre l’éminente sainteté et le grand recueillement de Notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l’ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen.

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés…

Je t’en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux sept péchés capitaux, et aussi en n’ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis.

En réparation de tous ces péchés, je t’offre la prière pleine d’amour que ton divin Fils t’a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu’il était sur la croix. Amen.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation…

Je t’en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n’ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l’ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair.

En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je t’offre la glorieuse victoire que Notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelles. Amen.

Mais délivre nous du mal…

Et de tous les châtiments, en vertu des mérites de ton Fils bienaimé, et conduis-nous, ainsi que les âmes du purgatoire, dans ton Royaume de gloire éternelle qui s’identifie à toi. Amen.