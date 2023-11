Les saints ont-ils besoin d’être vénérés ?

Les saints ne gagnent rien de la vénération des fidèles, car ils jouissent déjà de la béatitude éternelle du Ciel. Alors pourquoi les vénérer ?





Quand l’Église canonise quelqu’un, cela peut sembler être un statut privilégié. Cependant, les saints ne gagnent rien de la vénération des fidèles, car ils possèdent déjà la béatitude éternelle du Ciel. Saint Bernard de Clairvaux offre une belle réflexion sur cette réalité dans un sermon qui figure dans l’Office des Lectures :

Saint Bernard explique que ce sont les croyants qui sont les premiers bénéficiaires de la vénération des saints :

De toute évidence, si nous vénérons leur mémoire, cela nous sert à nous, pas à eux. De fait, si nous vénérons leur mémoire, c’est pour nous que cela est important, non pour eux […] Pour ma part, quand je pense à eux, je me sens enflammé par un immense désir. La mémoire des saints éveille, ou plus encore suscite en nous, le désir de bénéficier de leur compagnie. Nous aspirons à être concitoyens des esprits bienheureux, à être mêlés à l’assemblée des patriarches, au rang des prophètes, au conseil des apôtres, à la grande armée des martyrs, à la noble compagnie des confesseurs et aux chœurs des vierges. Nous aspirons à être unis au bonheur de tous les saints.