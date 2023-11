Le bimestriel "1.000 raisons de croire" a fait son apparition dans les kiosques le 11 octobre. À l’aide de témoignages, d’analyses et d’interview, ce magazine entend convaincre le grand public qu’il est "raisonnable de croire".

Les kiosques sont des lieux formidables dans lesquels viennent se côtoyer des titres de presse bien différents. Aux quotidiens viennent répondre hebdomadaires et mensuels d’actualité. Plus loin, ce sont des titres féminins, sur l’automobile… Depuis le 11 octobre, c’est un titre tout nouveau qui vient accrocher les regards. Il s’agit de 1.000 raisons de croire, un bimestriel d’une centaine de page au titre aussi prometteur qu’accrocheur.

Le premier numéro a été tiré à 125.000 exemplaires. 1.000 raisons de croire

À l’intérieur des témoignages, des chroniques et des reportages comme on pourrait en retrouver dans de nombreux magazines. Mais à cette différence qu’ils évoquent sans détour la foi et l’incroyable message d’amour du Christ. « Notre ligne éditoriale, c’est de montrer qu’il est raisonnable de croire », explique Marie-Ève Bourgeois, la rédactrice en chef du magazine lancé avec Olivier Bonnassies, directeur de publication. « À l’aide de formats et de rubriques variés le magazine présente les raisons de croire en la foi chrétienne. » Ce premier numéro contient par exemple un dossier spécial sur les signes que Dieu envoie et fait intervenir diverses personnalités comme les auteurs Fabrice Hadjadj et Olivier Bonnassies, la chanteuse Natasha St-Pier, le philosophe Pierre Magnard…

Après un premier numéro tiré à 125.000 exemplaires pour le lancement, le deuxième numéro, dont la sortie est prévue début décembre, sera tiré à 70.000 exemplaires. La sortie de ce magazine vient compléter une newsletter quotidienne « 1.000 raisons de croire » ainsi qu’un cycle de conférences mensuelles dont l’objectif est de (re)mettre la foi au cœur de la cité. « Notre magazine s’adresse à toutes celles et ceux qui ont suivi des cours de catéchisme mais qui s’en sont progressivement ou brutalement éloignés », reprend la rédactrice en chef. « À travers notre magazine, chacun peut découvrir ou redécouvrir des témoignages, des faits oubliés qui pourraient bien permettre de renouer avec Dieu. »