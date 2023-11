En France, la pauvreté s'aggrave et touche de plus en plus de femmes seules et isolées, relève le rapport annuel du Secours catholique publié mardi 14 novembre.

« Oui, la pauvreté s’aggrave en France. Et elle touche en premier les femmes », constate le Secours catholique dans son rapport annuel sur l’état de la pauvreté publié mardi 14 novembre. Selon l’ONG, la hausse de l’inflation en 2022 est en grande partie responsable de cette tendance, avec une augmentation de 6,8% sur les prix de l’alimentation et de 23,1% sur l’énergie. Le niveau de vie médian du million de personnes aidées par le Secours catholique a baissé de 7,6% en un an, avec un revenu médian de 538 euros par mois, soit un budget de 18 euros par jour. Un montant qui représente moins de la moitié du seuil de pauvreté que l’association estime à 1.211 euros pour l’année 2022. 95% des personnes rencontrées par l’association vivent donc sous le seuil de pauvreté, dont 74% sont « dans une situation d’extrême pauvreté », s’alarme encore le Secours catholique.

L’association met en avant l’évolution des profils touchés par cette pauvreté croissante. Ainsi, « de plus en plus de jeunes adultes se trouvent en situation de fragilité », avec 85% des 15-25 ans secourus vivant dans un ménage sous le seuil d’extrême pauvreté. Enfin, le fait d’être un adulte seul dans le ménage est un élément clé de l’exposition à la pauvreté : les mères isolées, les hommes seuls et les femmes seules sont les plus touchés.

Les ruptures conjugales, les traumatismes sont une des raisons majeures pour lesquelles des personnes se tournent vers les associations.

Les femmes sont donc parmi les premières tributaires de la hausse du coût de la vie, surtout lorsqu’elles vivent seules sans enfant ou ont à charge leur foyer sans la présence du père. En 1989, le Secours catholique portait secours à 51% de femmes sur l’ensemble des adultes rencontrés, contre 57,5% en 2022 (ou 60% des adultes français). « Les ruptures conjugales, les traumatismes sont une des raisons majeures pour lesquelles des personnes se tournent vers les associations », rapporte le Secours catholique avant de rappeler que 22% des femmes rencontrées en 2022 ont mentionné une séparation, un abandon ou un divorce. Une tendance qui ne semble pas prête de s’inverser puisque la propension à la séparation « n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies ».

Parmi ces femmes, de plus en plus sont étrangères. Depuis 2019, « c’est parmi les étrangers que la proportion de femmes a progressé le plus », avec 55,4% d’étrangères en 2022 contre 52,5% en 2019. Selon le Secours catholique, l’arrivée en France de réfugiées ukrainiennes explique le renforcement de ce phénomène.