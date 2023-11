Six versets bibliques qui vous aideront à trouver le sommeil

Lorsque votre esprit est agité, lisez ces paroles de la Bible pour trouver la paix et passer une bonne nuit de sommeil.

L’une des choses les plus frustrantes est de ne pas réussir à dormir la nuit et de regarder les heures passer lentement. Vous pouvez bien évidemment essayer de compter les moutons, mais si votre esprit est préoccupé et anxieux, cela ne fonctionne pas vraiment. En revanche, lire ces quelques versets pleins de sagesse, tirés des Saintes Écritures, est un moyen plus sûr pour vous aider à vous endormir, car ils sauront vous redonner la paix et la sérénité.

Six versets bibliques à lire pour trouver le sommeil :