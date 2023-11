Une note du Dicastère pour la doctrine de la foi publiée le 8 novembre, affirme que le droit canonique n’empêche pas le baptême des personnes transsexuelles sou nées d'une GPA. Ce document souligne également la possibilité pour les transsexuels et homosexuels de devenir parrains ou marraines de baptême.

Une note du dicastère pour la Doctrine de la foi publiée mercredi 8 novembre souligne que les personnes transsexuelles et les enfants d’un couple homosexuel nés par GPA (gestation pour autrui) peuvent recevoir le sacrement du baptême, fr.aleteia.org/tag/vatican/">Vatican -rien-soppose-bapteme-personnes-transsexuelles-enfants-nes-GPA-2023-11-08-1201289985″ target= »_blank » rel= »noopener » title= » »>révèle le journal La Croix. Publiée en italien, cette notre est signée par le cardinal argentin Victor Fernandez, nommé à la tête du dicastère depuis le mois de juillet 2023. Selon ce document, « un transsexuel – même en ayant subi un traitement hormonal et une opération chirurgicale de réassignation sexuelle – peut recevoir le baptême, dans les mêmes conditions que les autres fidèles, s’il n’y a pas de situations qui risquent d’engendrer un scandale public ou de désorienter les fidèles ». En ce qui concerne les enfants et adolescents qui ont changé de sexe, « ils peuvent recevoir le baptême s’ils sont bien préparés et disposés ». Il en va de même pour le cas d’un enfant qui serait le fruit d’une gestation pour autrui, poursuit le document, selon une condition, applicable à tous les baptêmes : celle qu’il y ait « l’espoir fondé qu’il sera élevé dans la religion catholique ».

Parrains et marraines « homosensibles »

Cette note rejoint les propos du pape François prononcés lors des JMJ de Lisbonne et de sa visite à Marseille en septembre : « Tous, tous, tous (…) C’est l’Église de tous, il y a de la place pour tous. » Ainsi, « l’Église n’est pas une barrière de douane, mais la maison paternelle où il y a de la place pour chaque personne avec sa vie difficile », écrit le dicastère, et le baptême ne peut être empêché « même si des doutes subsistent sur la situation morale objective d’une personne ».

Pour ce qui est des personnes homosexuelles – qualifiées dans la note d’homosensibles -, ou transsexuelles souhaitant devenir parrain ou marraine de baptême, ou témoin de mariage, le Dicastère pour la doctrine de la foi estime cette opportunité acceptable « sous certaines conditions », sans que cela ne puisse pour autant constituer « un droit ». Le document invite par ailleurs à éviter cette situation lorsqu’existe « un risque de scandale ». Si la personne homosexuelle destinée à devenir parrain ou marraine vit en couple, le document préconise un traitement au cas-par-cas : « la prudence pastorale exige que chaque situation soit sagement pesée, afin de sauvegarder le sacrement du baptême et surtout sa réception, qui est un bien précieux à protéger, puisqu’il est nécessaire au salut », détaille ainsi Mgr Fernandez.

Des questions nouvelles

Le document s’appuie sur saint Thomas d’Aquin pour rappeler que le baptême, même s’il manque les « justes dispositions », constitue par sa nature sacramentelle « une cause immédiate qui dispose à accueillir la grâce ». Saint Augustin est également cité, quand il écrit que « même si l’homme tombe dans le péché, le Christ ne détruit pas le caractère reçu par celui-ci dans le baptême et cherche le pécheur ». La ligne du pape François est rappelée avec la citation de sa première exhortation apostolique de 2013, Evangelii Gaudium, dans laquelle le pontife argentin rappelait que « l’Église n’est pas une douane » et que « les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison ».

Interrogé par I.MEDIA, Mgr Philippe Bordeyne, spécialiste de la théologie de la famille, explique que ce texte entend « répondre à des questions nouvelles, qu’on ne pouvait pas se poser auparavant ». Le président de l’Institut pontifical Jean-Paul II pour les sciences de la famille et du mariage, explique que « cette réponse s’oppose à l’attitude pastorale qui consiste à présupposer que la personne transsexuelle serait toujours dans ce cas en situation de péché grave l’empêchant de recevoir la grâce ».

Il précise que deux arguments sont à prendre en compte. « D’une part, même s’il y a une situation objective de péché, le sujet n’en est pas toujours totalement responsable ». D’autre part, « même si sa responsabilité personnelle devait l’empêcher de recevoir la grâce de Dieu (la grâce sanctifiante) dans la célébration du sacrement, celui-ci resterait vivant dans la personne baptisée ». Il précise que « si les obstacles à la grâce devaient disparaître par un travail de conversion, le sacrement pourrait alors pleinement se déployer ». Toutefois, le prêtre français rappelle que « tout en ouvrant la porte au baptême parce qu’il est sacrement du salut, le texte invite au discernement pastoral, notamment pour éviter le scandale ».

Ne pas légitimer un militantisme actif

Un principe de « prudence pastorale » est proposé concernant la fonction de parrain ou marraine de baptême confiée à des personnes homosexuelles vivant en couple. Mgr Bordeyne explique que « le texte invite à écarter spécifiquement celles qui militeraient ouvertement pour l’assimilation de leur union au mariage, mais il ne ferme pas la porte pour les autres ». « C’est le même principe que dans une récente instruction sur la bénédiction des personnes homosexuelles : éviter toute confusion ou assimilation au mariage », précise le prêtre français, faisant allusion à la réponse du pape François aux “dubia” de cinq cardinaux conservateurs, publiée début octobre, avant l’ouverture de l’assemblée synodale.

Le texte « rappelle qu’il vaut mieux recourir à la fonction de témoin au baptême quand les doutes sont avérés sur la capacité du parrain à transmettre la foi », précise Mgr Bordeyne. Dans ce cas, le DDF invite à prendre en compte « la possibilité qu’une autre personne du cercle familial puisse se faire garante de la correcte transmission de la foi catholique au baptisé ». Le document indique par ailleurs que rien dans la législation canonique universelle n’empêche a priori une personne transsexuelle et-ou homosexuelle d’être témoin d’un mariage.

Jamais ces questions sensibles n’avaient fait l’objet d’un traitement aussi nuancé dans un document du Vatican, quitte à froisser les tenants d’une ligne plus classique, comme le primat des Pays-Bas, le cardinal Eijk, qui a exprimé à plusieurs reprises son souhait de voir le pape publier une encyclique pour dénoncer les dangers des théories du genre. Mgr Philippe Bordeyne explique que « le responsum utilise des raisonnements très classiques (scolastiques), mais il les applique à des cas nouveaux. L’Église n’a cessé de faire ainsi pour répondre à des questions nouvelles, qu’on ne pouvait pas se poser auparavant », précise-t-il.