Aliette et Sibylle sont deux amies qui ont en commun la même passion pour le chant et pour Dieu. Depuis un an et demi, elles enchantent le réseau social TikTok avec leurs interprétations de chants chrétiens en duo.

Elles font de l’évangélisation en reprenant des chants de messe sur TikTok. Aliette de Bailliencourt, 21 ans, et Sibylle Bernard, 20 ans, chantent en duo des chants religieux, le tout filmé et publié sur le réseau social le plus apprécié des jeunes. Étudiantes à Paris, les deux amies décident en juin 2022 d’ouvrir un compte, « juste comme ça », où elles publient de courtes vidéos dans lesquelles on les voit entonner des chants de messe, des prières, ou encore des chants scouts. « Au début, nous n’avions pas créé ce compte TikTok dans le but de faire de l’évangélisation, précise Aliette. C’était d’abord pour garder des souvenirs, parce qu’on aime chanter ensemble, et pour voir la réaction des gens. »

« Nous voulions que ça reste spontané, on ne fait pas beaucoup de montage », expliquent-elles. Dans un hall d’immeuble, un escalier, un jardin, ou devant un oratoire, elles reprennent un répertoire que l’on est plus habitués à entendre à l’église que dans ces lieux du quotidien. Et ça marche ! Avec plus de 10.000 abonnés, Aliette et Sibylle rencontrent une audience qu’elles ne soupçonnaient pas. « On voit des personnes qui nous disent par message qu’elles ne sont pas pratiquantes, ou d’une autre religion, mais que nos vidéos les touchent « , expliquent-elles.

Carton plein pour la Vierge Marie

Ce qui marche le mieux ? Le « Je Vous salue Marie », vu pas moins de… 1.300.000 fois ! « Ce sont les prières et les chants classiques qui ont le plus de succès », remarquent les deux amies. « Même si à la base, on le fait parce qu’on aime chanter, on s’est aussi prises au jeu », poursuivent-elle. « Ça nous touche de voir que les gens sont touchés, on essaie à répondre à tous les commentaires. »

Dans leur répertoire TikTok, on retrouve aussi bien des chants latins que les dernières tendances, dont l’incontournable « Comment ne pas te louer », qui cartonne sur le réseau social depuis le début de l’année 2023. « On ne chante que ce que l’on aime, assure Aliette, mais on reprend beaucoup de propositions que les gens nous envoient sur TikTok. »

» Ce qui nous émeut, c’est la beauté de la messe, les beaux chants qui incitent à la prière », complète Sibylle. Un bel exemple de simplicité et de sincérité dans qui, on peut l’espérer, inspirera d’autres initiatives d’évangélisation.