Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ensoleillent le métro parisien

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois ont une fois de plus montré leur talent, cette fois-ci de manière tout à fait informelle puisque c'est dans le métro parisien, lundi 6 novembre, qu'ils ont été filmés reprenant "Douce France" de Charles Trenet. Pour le plus grand bonheur des oreilles !

En quelques secondes, ils ont dissipé la morosité d’un matin de novembre et enchanté le trajet routinier des Parisiens. Le 6 novembre, les Petits Chanteurs à la Croix de Bois étaient de sortie, pour le plus grand bonheur des oreilles qui avaient la chance de traîner sur la ligne 7 du métro francilien. « Douce France, cher pays de mon enfance… » entonnent-ils en chœur, reprenant la célèbre chanson de Charles Trenet. Le tout à plusieurs voix évidemment : de vrais professionnels du chant !

Un répertoire varié

Les Petits Chanteurs étaient à Paris pour quelques jours, le temps d’un passage au Salon International du Patrimoine Culturel où ils ont fait montre de leur talent et de leur travail à un public conquis. Si leurs prestations sont plus souvent délivrées lors de concerts ou autre événements culturels, la spontanéité de leur chant associé à leur jeunesse a été saluée par des nombreux internautes qui n’ont pas manqué de les remercier pour cet instant de grâce. On se tromperait si l’on imaginait que ces prodiges du chant ne consacrent leurs voix qu’à des chants de Noël : leur répertoire, varié, inclut aussi bien de la musique sacrée que de la variété ou des chants folkloriques. Une diversité qui leur réussit bien, comme le montre cette reprise de la chanson de Charles Trenet.