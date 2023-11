Les cinq étapes pour devenir un excellent leader

Voici quelques conseils pour devenir un as du leadership et avoir un impact positif sur son équipe et son entreprise.





Saviez-vous que même la personne la plus introvertie aura un impact sur au moins 10.000 personnes au cours de sa vie ? C’est ce que John Maxwell, pasteur et spécialiste américain du leadership, a décrit dans ses recherches. Le leadership, c’est aussi l’influence : vous pouvez avoir une influence positive sur la vie des autres en étant un leader dans votre travail, votre école ou encore votre paroisse, en donnant un bon exemple à chaque personne que vous rencontrez. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, partout vous avez la possibilité de devenir un grand leader.

Il existe une fausse idée selon laquelle ceux qui donnent des ordres, élèvent la voix et ont un fort caractère sont des leaders. Or, cela ne fait en réalité qu’engendrer la peur, la colère et surtout un manque de confiance avec leur interlocuteur. Un vrai leader est celui qui, en tenant compte de l’avis des autres, cherche à avancer ensemble vers un objectif précis, en mettant en valeur les compétences et les talents de chaque membre de l’équipe.

Voici les cinq étapes du leadership selon John Maxwell. Elles permettent de comprendre à quel niveau de leadership vous vous trouvez, et vous aideront à vous améliorer dans ce domaine.

NIVEAU 1

LE LEADERSHIP DE POSITION



Les gens vous suivent parce qu’ils le doivent.

Le premier niveau d’influence vous est donné par votre position : les personnes vous suivent parce qu’elles doivent vous suivre. À ce stade, c’est le poste que vous occupez qui vous donne votre autorité. Cependant, le véritable leadership ne consiste pas à occuper un emploi ou à avoir un titre particulier : être choisi pour occuper un poste n’est que le premier des cinq niveaux que chaque leader devra gravir. Pour croître, vous devrez investir dans les personnes de vos équipes, en les inspirant et en les faisant grandir.

NIVEAU 2

LE LEADERSHIP DE PERMISSION



Les gens vous suivent parce qu’ils le veulent.

Pour devenir davantage un leader, vous devrez construire des relations de confiance avec les membres de vos équipes. Ils ne vous suivront pas parce qu’ils le doivent, mais parce qu’ils le veulent. Vous souhaitez connaître leurs besoins, vous faites de votre mieux pour qu’ils atteignent les objectifs et qu’ils fassent du bon travail. Un bon leader écoute ses collaborareurs, il observe et modifie son approche en fonction de son interlocuteur. Cette étape est primordiale pour que chaque membre de votre équipe se sente valorisé. Cela permettra aussi que le travail soit plus agréable pour tous.

NIVEAU 3

LE LEADERSHIP DE PRODUCTION



Les gens vous suivent pour ce que vous avez fait pour l’entreprise.

À ce niveau, les membres de l’équipe vous suivent pour les résultats que vous avez obtenus. Si le leader veut que son équipe soit productive, il doit être productif, s’il veut que son équipe soit organisée, il doit être organisé. Les personnes suivront son exemple. Le leader crée un environnement de productivité, il fait avancer son équipe, il devient un vecteur de changement et présente les grands projets futurs.

NIVEAU 4

LE LEADERSHIP DE DÉVELOPPEMENT DES PERSONNES



Les gens vous suivent parce que vous les faites évoluer.

Intéressez-vous aux personnes de votre équipe, à leurs forces et à leurs compétences. Donnez-leur les outils et les connaissances pour devenir excellent dans ce qu’ils font. Partagez avec eux votre expérience et vos talents pour qu’ils puissent trouver l’inspiration et grandir. Invitez chacun d’entre eux à devenir à leur tour des leaders et à avoir un impact positif sur la société : vous les avez formés, ils seront capables de former d’autres personnes. Ils vous en seront reconnaissants et vous suivront grâce à ce que vous avez fait pour eux dans leur vie.

NIVEAU 5

le CLIMAX DU LEADERSHIP



Les gens vous suivent pour qui vous êtes et pour ce que vous représentez.

Ce niveau de leadership crée un énorme héritage au sein même de l’organisation, car il a un impact au-delà de sa propre génération, qui dépasse son temps. Vous avez fait tellement pour l’entreprise et pour les équipes que les personnes vous respectent pour qui vous êtes et pour ce que vous représentez. Souvent ce niveau de leadership est atteint à la fin d’une carrière. Le leader a créé un héritage qui continuera à grandir indépendamment de sa présence.