Quelque 7.000 enfants de 7 à 12 ans venus de 56 pays ont rencontré le pape François à Rome ce 6 novembre 2023. Dans une ambiance festive, François a échangé plus d'une heure avec eux, raccourcissant même son discours pour éviter d'être "ennuyeux".

La salle Paul VI du Vatican a pris des allures de grande cour de récréation, pour le plus grand bonheur du pape François et de ses petits hôtes. En ce lundi 6 novembre, le Pape accueillait autour de lui plus de 7.000 enfants venus de 56 pays différents, souvent tourmentés par la guerre ou la pauvreté. Alors qu’il avait confié se sentir indisposé en recevant des rabbins dans la matinée, François s’est montré alerte et enjoué, créant avec ses petits hôtes un dialogue, en les interpelant sur les sujets d’actualité comme la guerre ou l’écologie.

Afin d’éviter d’être « ennuyeux » et pour mieux capter l’attention des enfants, le Pape a même raccourci son discours, s’adonnant plutôt à une séance de questions-réponses. Au fil de ce dialogue, le Pape a entraîné son jeune public, manifestement enthousiaste, à répéter des slogans tels « La vie est un don », « Nous sommes tous frères », « Détruire la terre c’est nous détruire ». Les enfants ont aussi été invités à observer des moments de silence, notamment pour les enfants « tués dans les guerres ».

Découvrez en images la rencontre entre le pape François et 7.000 enfants du monde entier :