Quelque 6.000 enfants de 7 à 12 ans venus de 56 pays, spécialement de régions du monde tourmentées, ont rendez-vous avec le pape François à Rome dans l’après-midi du 6 novembre 2023. Un événement voué à promouvoir la paix et l’écologie, que le Pape avait lui-même annoncé le 1er octobre dernier.

« Chers enfants, je vous attends tous pour apprendre de vous aussi », avait lancé le pape François lors de l’angélus dominical qu’il présidait place Saint-Pierre le 1er octobre. Chose promise, chose due : environ 6.000 enfants âgés de 7 à 12 ans viendront entourer François le 6 novembre. Venus de 56 pays différents dans des régions du monde tourmentées, ils ont rendez-vous avec le Pape à Rome. Cette rencontre, avait encore ajouté le Pape, sera un marchepied pour « retrouver des sentiments purs comme les enfants » et pour apprendre « la limpidité des relations, l’accueil spontané de celui qui est étranger, et le respect pour toute la création ».

L’initiative est organisée par le dicastère pour la Culture et l’éducation – présidé par le cardinal portugais José Tolentino de Mendonça – sur le thème “Apprenons des garçons et des filles”. Plusieurs communautés sont impliquées, comme les franciscains ou encore Sant’Egidio, afin d’acheminer au Vatican des enfants représentant le monde entier, dont des fils d’immigrés ou encore des enfants réfugiés arrivés par les corridors humanitaires. La flotte de la compagnie ferroviaire Trenitalia a été sollicitée pour transporter 4.500 enfants et leurs accompagnateurs en bus et en trains. Parmi les trains mobilisés, l’un d’eux rentrera jusque dans les jardins du Vatican, à la gare de Saint-Pierre, portant 600 enfants.

Un échange dédié à la paix

À midi, la basilique Saint-Pierre accueillera des groupes pour vivre un moment de catéchèse avec une prière sur la tombe de saint Pierre. Puis les enfants se rendront dans la grande Salle Paul VI, où est prévue la rencontre avec le pape à 15h30. Outre un “orchestre de la paix” juvénile, des groupes d’enfants du Vietnam, d’Australie, du Brésil, d’Italie et du Bénin, exprimeront au pape et à l’assemblée leurs attentes. Après un temps de questions et réponses, l’évêque de Rome conclura en remettant à ses hôtes une mappemonde.

Avec la présence attendue d’enfants israéliens et palestiniens, cette rencontre aura une thématique résolument dédiée à la paix. Dans une salle adjacente à la Salle Paul VI, sera installée une exposition symbolisant la voix d’enfants d’Ukraine, de Syrie, d’Afghanistan, de République démocratique du Congo, de Mozambique, protestant contre la guerre. Un livre inspiré de l’encyclique verte Laudato si’, rédigé avec la participation de l’écrivain et pilote italien Aldo Cagnoli, sera également l’un des supports de ce rassemblement.