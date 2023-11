Pèlerinage des scouts routiers: l’entrée mythique dans la basilique de Vézelay

Traditionnellement, la branche Routiers des Scouts d’Europe se rassemble chaque année à la Toussaint lors du pèlerinage vers Vézelay. Un des moments forts du pèlerinage : l’entrée dans la basilique pour la veillée d’adoration au son du Kyrie des "gueux".

Cette année encore, des milliers de routiers ont frissonné aux notes du Kyrie des « gueux » au moment d’entrer dans la basilique de Vézelay au terme de trois jours de pèlerinage. Plus de 2.000 scouts, âgés de 17 à 19 ans, provenant tous les coins de France et d’Europe, ont cheminé du 1er au 4 novembre 2023 vers la colline éternelle, sous le patronage bienveillant de Sainte Marie Madeleine. Un temps béni pour s’unir dans une prière commune, rendre grâce pour l’année écoulée et offrir par l’intercession de la sainte Marie-Madeleine l’année à venir.

À la veille de la messe de clôture, célébrée par Dom Jean-Charles Nault, père abbé de l’abbaye de Saint-Wandrille, une grande veillée d’adoration et de pardon a eu lieu. C’est à ce moment-là que les huit tronçons convergent vers la basilique. Àla nuit tombée, les routiers, munis de torches et de bâtons fourchus, frappent alors sur les immenses portes de la basilique. Lorsqu’elles s’ouvrent, c’est une marée humaine en uniforme qui se déverse religieusement à l’intérieur de la cathédrale. Les reliques de sainte Marie-Madeleine ouvrent le chemin, le Saint-Sacrement ferme la procession, tandis que les scouts prennent place dans la basilique.