Messe pour Benoît XVI: François rend hommage à son humilité

Les responsables de l’Église sont appelés « à servir et non à être servis », a affirmé le pape François en célébrant une messe de suffrage à l’intention de Benoît XVI et de tous les cardinaux et évêques morts dans le courant de l’année, le 3 novembre 2023, en la basilique Saint-Pierre.

Le pontife célèbre annuellement la mémoire de tous les cardinaux et évêques morts dans le courant de l’année. Cette année, la célébration a eu une tonalité particulière, quelque 10 mois après la mort du pape émérite le 31 décembre 2022.

Durant la célébration au pied de la Gloire du Bernin, dans la basilique vaticane, le pape François a fait mémoire des six cardinaux disparus – Baawobr, Poletto, Pell, Rauber, Agnelo, Toppo – et des 147 évêques dont les noms figuraient au début du livret de messe avec leur date de décès. Il a fait mention à plusieurs reprises de Benoît XVI au cours de cette liturgie en petit comité.

Dans son homélie, le pontife argentin a cité le pape émérite pour assurer que « la foi n’est pas avant tout une idée à comprendre ou une morale à assumer, mais une Personne à rencontrer, Jésus-Christ ».

Un « humble ouvrier dans la vigne du Seigneur »

Le 266e pape a aussi rappelé les premiers mots de son prédécesseur allemand, qui à peine élu en 2005 s’était désigné comme un « humble ouvrier dans la vigne du Seigneur ». Et de faire l’éloge de l’humilité : « Oui, le chrétien, en particulier le pape, les cardinaux et les évêques, sont appelés à être d’humbles ouvriers : à servir et non à être servis ; à penser, avant leurs propres fruits, à ceux de la vigne du Seigneur ».

Ceux qui « rejettent toute présomption d’autosuffisance, se reconnaissent nécessiteux de Dieu », a poursuivi François, vivent « la petitesse qui plaît tant au Seigneur » et qui est « le chemin qui mène au Ciel ». « Dieu recherche des personnes humbles, qui espèrent en Lui, et non en elles-mêmes et en leurs propres projets », a-t-il insisté.

L’humilité chrétienne, c’est se croire dans le besoin de Dieu et lui faire de la place, mettre toute sa confiance en lui.

Pour le chef de l’Église catholique, l’humilité chrétienne « n’est pas une vertu parmi d’autres, mais la disposition de base de la vie : se croire dans le besoin de Dieu et lui faire de la place, mettre toute sa confiance en lui ». « Dieu aime ceux qui se décentrent… ils lui ressemblent plus que quiconque », a-t-il encore assuré, avant de souligner que Dieu « est Lui-même humble. Il descend vers nous, il s’abaisse ; il ne s’impose pas, il laisse de la place ». Et d’exhorter à prêter attention aux plus petits et aux plus pauvres, qui « nous accueilleront au ciel ».

Appelant à « renoncer à soi-même pour l’Église de Jésus », le pontife de bientôt 87 ans a invité l’assemblée à prier « pour nos chers frères défunts ». « Leurs cœurs ont été pastoraux, compatissants et humbles, car le sens de leur vie a été le Seigneur », a-t-il conclu.

Deux jours plus tôt, dans un entretien diffusé le 1er novembre sur la chaîne de télévision publique italienne, le pape François avait rendu hommage au « courage » de Benoît XVI notamment dans la lutte contre les abus au sein de l’Église.

