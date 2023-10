Le pape François a adressé aux usagers des transports de Mexico (Mexique) un message d'encouragement. Il est diffusé tous les jours du 26 octobre au 30 novembre dans plus de 70 gares et stations de métro de la ville.

Drôle de surprise que celle d’entendre, de bon matin, la voix du pape François dans le métro. À Mexico, les usagers des transports souterrains ont en effet pu écouter un message enregistré spécialement à leur intention, diffusé du 26 octobre au 30 novembre.

« Frères et sœurs », déclare François aux voyageurs mexicains, « Je vous accompagne sur le chemin ». « Nous voyageons avec des espoirs, nous voyageons avec de la tristesse, nous voyageons de façon routinière, nous voyageons ensommeillés parce que nous n’avons pas bien dormi, parce que nous sommes rentrés tard du travail et que nous devons partir tôt », poursuit le Pape qui reconnaît que voyager peut-être « ennuyeux » ou « inconfortable » en raison de la foule qui bouscule et colle.

« Bon voyage ! »

François délivre ensuite un message d’encouragement à tous les travailleurs qui empruntent les lignes de métro et de train : « La vie est un voyage, un voyage qui porte ses fruits. Je souhaite que votre vie porte de bons fruits, des fruits d’amour, de paix, de sérénité (…) Prenez soin des enfants et prenez soin des personnes âgées, car les personnes âgées sont la mémoire. » Et d’ajouter, comme toujours, sa demande : « Priez pour moi ! », avant de souhaiter un bon voyage à chacun.

Nul doute que ce message touchera plus d’un cœur ! À Mexico, en 2022, un milliard de personnes ont utilisé le métro, qui comporte douze lignes et 195 stations. Transmis via des écrans de la société ISATV dans plus de 70 stations et gares, le message du pape François accompagnera les voyageurs quotidiennement.