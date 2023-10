Ils étaient 3.000 à se rassembler à Lourdes, du 27 au 30 octobre 2023, en l'honneur de la Vierge Marie. Les gardians camarguais n'ont pas dérogé à leur traditionnel pèlerinage, haut en couleurs et en coutumes.

S’il y a bien une figure qui représente la fière région de Camargue, c’est celle du gardian. Montés sur leurs chevaux blancs, poussés par le mistral, ils sont les cavaliers maîtres d’une terre encore sauvage par endroits, entre mer et rizières. Ce n’est pourtant pas aux Saintes-Maries-de-la-Mer, au Grau-du-Roi ou à Arles qu’il fallait les chercher en cette fin de mois d’octobre, mais à Lourdes. Du 27 au 30 octobre, les gardiens des manades (troupeaux de taureaux vivant en semi-liberté) camarguaises se sont rassemblés pour leur pèlerinage bi-annuel au sanctuaire. Ils étaient 3.000, rassemblés au sein de la Nacioun Gardiano (Nation gardiane), une association créée en 1909 pour « maintenir et de glorifier le costume, les us et les traditions du pays d’Arles, de la Camargue et des pays taurins » .