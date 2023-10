Haut-Karabagh : la fin du patrimoine arménien ?

ALERT: An Armenian cemetery in the village of Mets Tagher/Böyük Tağlar was recently destroyed. The cemetery was founded in the early 19th c. and was in use when Armenians evacuated the village in 2020. Satellite imagery shows its complete destruction. Signs of bulldozer scars.1/3 pic.twitter.com/Dc55fkjFqT

Une politique de désarménisation

« L’État azéri avait une stratégie de destruction particulière : il respectait en grande partie les grands sites religieux et détruisait « simplement » les monuments aux morts, les pierres tombales, et des églises à la marge », relève quant à lui Maxime Yevadian, historien et membre associé du laboratoire du CNRS HiSoMA de Lyon. « Il y avait là une volonté de montrer une forme de civilité. » Mais depuis la capitulation arménienne de septembre 2023, l’Azerbaïdjan pourrait bien avoir abandonné cette politique. Quelques heures à peine après avoir posé le pied à Stepanakert, capitale du Haut-Karabagh, les soldats azerbaïdjanais ont démonté la grande croix métallique érigée sur les hauteurs de la ville. La pierre tombale de saint Grigoris, petit-fils de saint Grégoire l’Illuminateur – fondateur de l’Eglise Apostolique Arménienne -, située dans le monastère d’Amaras, a quant à elle été brisée, confirme à Aleteia Hovhannès Guevorkian, haut représentant de la République autodéterminée d’Artsakh.

In Amaras (#Arstakh/#NagornoKarabakh), Azerbaijanis desecrated the grave of Grigoris, grandson of Grigor Lusavoric, the first bishop of Aghvanats Church. pic.twitter.com/i5IDqoZUkp — DavidAkelyan (@AkelyanDavid) October 27, 2023

La stratégie azerbaïdjanaise d’effacement de la culture arménienne ne se limite pas au seul vandalisme des symboles chrétiens. Des églises pourraient être transformées en mosquées, et d’autres en lieux administratifs, s’inquiètent les chercheurs. Une troisième alternative réside dans la stratégie de réattribution des monuments arméniens une fois modifiés, c’est-à-dire privés de leurs inscriptions arméniennes, relève Patrick Donabédian. Deux destinataires possibles : le diocèse de Bakou de l’Eglise orthodoxe russe, ou l’ethnie oudie, qui descend des albaniens chrétiens du Caucase. Cette dernière option est l’un des narratifs employés par l’Azerbaïdjan depuis de nombreuses années, selon lequel « une partie du patrimoine arménien ancien serait un patrimoine albanais du Caucase, antérieur à l’arrivée des Arméniens », relève un rapport sénatorial du 7 juillet 2021. Pour Maxime Yevadian, il s’agit là d’une énième construction politique azérie visant à déposséder le christianisme arménien, avec un seul objectif final : dissoudre la présence arménienne en Artsakh, seule province qui, pendant 2.500 ans, n’a jamais cessée d’être habitée par des Arméniens.

Un espoir mince

Le constat est donc sans appel : si rien n’est fait pour protéger le patrimoine, il court le plus grand risque. Or, peu de solutions semblent émerger pour éviter le pire, constate Maxime Yevadian. L’Arménie n’a pas trouvé le soutien qu’elle espérait auprès de son traditionnel allié russe, et a montré plusieurs signes de rapprochement avec l’Ukraine et les Etats-Unis. Dernier exemple en date, la rencontre entre Anna Hakobyan, épouse du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et Volodymyr Zelensky, le 6 septembre dernier. L’altération de la relation entre les deux pays ne permet donc pas d’envisager une quelconque aide russe, selon l’historien. Du côté de l’Europe, qui s’approvisionne en partie en gaz azéri depuis le début de la guerre en Ukraine, les rangs sont encore divisés quant à l’attitude à adopter. Jeudi 5 octobre, le Parlement européen a toutefois appelé à réexaminer les relations de l’UE avec l’Azerbaïdjan, et adopté une résolution non contraignante dont l’article 8 fait directement référence au patrimoine du Haut-Karabagh. Les parlementaires exhortent ainsi l’Azerbaïdjan à « s’abstenir de détruire ou de négliger davantage le patrimoine culturel, religieux ou historique de la région, ou d’en altérer davantage les origines », lui demandant de « s’efforcer au contraire de préserver, de protéger et de promouvoir cette diversité d’une grande richesse, conformément à l’ordonnance de la CIJ du 7 décembre 2021. »

L’ONU, à travers l’Unesco, dispose de moyens concrets pour préserver ce patrimoine inestimable comme l’envoi de délégations pour contrôler les différentes sites, dresser un état des lieux actualisé et mettre sous protection internationale. Mais pour Hovhannès Guevorkian, même cette dernière issue est sans espoir : « L’ONU et l’Unesco sont composées d’États souverains. Il y a beaucoup à faire s’il y a une volonté politique mais elle a fait défaut de toutes parts. Si elle avait existé, le peuple arménien n’aurait pas eu à quitter cette terre », s’indigne-t-il. « S’il y a un sentiment qui nous submerge le plus, c’est celui de la solitude. Ceux qui parlent de paix à bâtir avec l’Azerbaïdjan sont d’un cynisme sans nom : quelle paix peut-on bâtir sur une telle injustice ? »