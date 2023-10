Comment éduquer des enfants pour qu’ils aiment la nature

Voici quelques belles idées pour que vos enfants soient très heureux de passer du temps dans la nature à observer le monde qui les entoure !

Être dans la nature permet de se sentir proche de Dieu. Que ce soit pour faire une randonnée, pour méditer, ou même pour siroter un café, la nature invite à l’émerveillement de ce monde créé par Dieu. Il y a d’innombrables bienfaits pour l’homme, qu’ils soient cognitifs, physiques, émotionnels, sociaux et même spirituels, à se trouver dans un champ, dans les bois profonds, ou à regarder le ciel.

Si vous voulez transmettre votre amour pour la nature à vos enfants, voici quelques idées pour vous.

1

FAITES SOUVENT DES PROMENADES



La nature apaise et éduque les enfants de tous âges. Ils s’épanouissent en plein air à marcher, à observer les feuilles, à écouter le chant des oiseaux… Partir en promenade ne signifie pas nécessairement partir pour une longue et fatigante randonnée : rester près de chez soi, dans son jardin ou dans un parc, marche également ! Si vous avez par exemple un bébé qui pleure beaucoup, une promenade dans la nature le soir pourra le distraire et le calmer. Sortir à l’extérieur peut permettre à tout le monde de se sentir mieux.

2

TRANSMETTEZ VOS CONNAISSANCE SUR LA NATURE



Vous pouvez transmettre vos connaissances sur la nature à vos enfants : les noms des différents animaux, des oiseaux, des plantes ou encore des champignons… Les identifier pourra être un jeu très amusant à faire en famille et vos enfants deviendront de vraies petites encyclopédies ! Vous pouvez également leur apprendre à reconnaître ce qui est dangereux, en les aidant à identifier les fleurs, les plantes ou les champignons toxiques, les plantes qui piquent, la différence entre les châtaignes et les marrons… Tout cela permettra d’assurer aussi leur sécurité et celles des autres lorsque vous explorerez de plus grands espaces.

3

CULTIVEZ DES PLANTES, DES FRUITS ET DE LÉGUMES



Le jardinage est un excellent moyen d’impliquer vos enfants dans l’apprentissage du monde naturel. Si vous habitez à la campagne, ils seront ravis d’avoir un potager et de vous aider à cueillir des fruits et des légumes. Si vous habitez dans un appartement, vous pouvez planter des fleurs sur votre balcon et des herbes aromatiques. Les enfants adorent aider à arroser et à prendre soin des plantes de toutes tailles. Même si vous n’avez pas de potager, vous pouvez toujours aller à la cueillette dans une ferme près de chez vous. Vos enfants seront très heureux de faire cette expérience.

4

VIVEZ VOTRE VIE ORDINAIRE À L’EXTÉRIEUR



Dans la mesure du possible, rechercher toujours des occasions pour sortir davantage avec vos enfants. Vous pouvez prendre vos repas à l’extérieur à chaque fois que le temps le permet, faire les devoirs des enfants dans le jardin ou dans un parc sur une table, jouer avec eux, leur installer une cabane ou un hamac, les faire peindre en plein air… Autant d’occasions pour les mettre en contact avec la nature, en leur proposant de s’occuper joyeusement et de créer des souvenirs inoubliables.

5

ENCOURAGEZ VOS ENFANTS À TENIR UN JOURNAL DE LA NATURE



Chacun de vos enfants pourra réaliser un journal de la nature, et dessiner, peindre ou décrire régulièrement leurs observations de ce qu’ils voient à l’extérieur. Cela peut être des animaux, des arbres, des lacs ou des rivières, des oiseaux, des poissons… qu’ils pourront représenter à l’aquarelle ou au crayon. Vous pourrez aussi les encourager à sécher des plantes et des fleurs pour réaliser des herbiers. Une activité qui les encouragera à être curieux et intéressés par le monde qui les entoure !