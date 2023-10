Si vous êtes dans l’incertitude et que vous ne savez plus quel chemin prendre, méditez ces versets. Le Seigneur guidera vos pas et vous redonnera la paix.

Le rythme effréné de la vie moderne ne permet pas toujours de prendre le temps de s’asseoir et de réfléchir. Entre les écrans, les nombreuses activités des enfants et les différentes sollicitations de la vie, il n’est pas étonnant que l’esprit n’y voie pas toujours clair. Le problème est que lorsque l’esprit est saturé, les sens de la raison et de la logique en sont directement affectés, et cela plonge dans plus de confusion encore.

C’est à ce moment-là qu’il faut prendre du recul, respirer et chercher ailleurs où est la lumière dans sa vie. C’est à ce moment-là qu’il est temps de s’asseoir et présenter ses problèmes aux Seigneur, lui qui envoie l’Esprit de conseil à ceux qui le lui demandent. C’est aussi l’occasion de méditer les versets bibliques suivants : ils vous rappelleront que le Seigneur vous aide et qu’il vous montrera le chemin.

Dix citations bibliques pour sortir de la confusion :