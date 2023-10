Livres : les deux dernières exhortations apostoliques dans le top 10

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 13 au 19 octobre 2023 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

LOUEZ DIEU : EXHORTATION APOSTOLIQUE



© Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. Sécheresse, canicule, incendies, orages, ouragans… La crise climatique s’abat plus que jamais sur la planète. Les épisodes extrêmes se succèdent. Les records de chaleur sont battus partout dans le monde. Nous sommes au bord du précipice.

2

SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE



© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère A. Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

3

C’est la confiance : exhortation apostolique



Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. À l’occasion des 150 ans de la naissance à Lisieux de la « petite Thérèse », le pape François nous offre une courte méditation sur la patronne des missions, qu’il a souvent appelée sa « sainte préférée ». Il nous invite, nous aussi, à nous laisser toucher par son témoignage et à nous laisser inspirer par sa vie. Retrouvez-le en librairie.

4

un si grand désir de silence



Résumé : par Anne Le Maître, Cerf, octobre 2022. Au milieu du brouhaha, des bruits du monde et de nos propres pensées, comment retrouver le sens du silence ? Dans notre société saturée de paroles et d’images, a-t-on oublié qu’il était parfois bon de se taire, un peu ? Gratuit, improductif et en définitive profondément subversif : si on faisait dans nos vies une place au silence pour écouter ce qu’il nous dit de l’accueil et de la disponibilité, de l’ascèse et de l’ouverture ? Retrouvez-le en librairie.

5

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE : PETITE THÉOLOGIE DE LA MISSION



Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

6

ESPÉRER : LA VIOLENCE, L’HISTOIRE, LE BONHEUR



© Grasset

Résumé : par François-Xavier Bellamy, Grasset, octobre 2023. Issue de trois conférences, une réflexion philosophique sur un monde sans violence, sur la possibilité du progrès, et sur la quête du bonheur. Avec pour fil rouge la perspective de renouer avec l’espoir. Retrouvez-le en librairie.

7

PAPE FRANÇOIS : LA RÉVOLUTION



© Gallimard

Résumé : par Jean-Marie Guénois, Gallimard, septembre 2023. Retour sur les dix années de pontificat réformateur du pape François. L’auteur montre comment, dès son intronisation, le cardinal Bergoglio a voulu renverser l’ordre établi en incarnant d’une autre façon le rôle de pape. Son autoritarisme et ses maladresses sont également évoqués. Retrouvez-le en librairie.

8

Chercher La Femme



© Cerf

Résumé : par Céline Guillaume, Cerf, octobre 2023. Considérant que les femmes contemporaines demeurent insatisfaites, peinant à se situer par rapport aux hommes et au monde, l’auteure les invite à retrouver la lumière de leur nature véritable dans la spiritualité. Retrouvez-le en librairie.

9

L’ECHAPPEE BELLE DU PAPE



© Quasar

Résumé : par Michel Cool, Quasar, octobre 2023. Stupeur à Rome : le pape Jean-Baptiste a fugué ! Alors que cette nouvelle met le Vatican et le monde entier sens dessus dessous, que les rumeurs enflent et qu’un cardinal sème la zizanie, une journaliste mène l’enquête. De son côté, Le pape se trouve embarqué dans une aventure inattendue dont l’Église et lui- même ne ressortiront pas indemnes…

10

charles péguy



Résumé : par Charles Péguy, Magnificat, octobre 2023. Une invitation à découvrir la spiritualité de cet écrivain chrétien. Les textes dialoguent ici avec les oeuvres du peintre M. Denis. Retrouvez-le en librairie.