Prier pour la paix avec le bienheureux Charles d’Autriche

Le 21 octobre, l’Église fête le bienheureux Charles d’Autriche, que le pape Jean Paul avait qualifié d’"ami de la paix" lors de sa béatification le 3 octobre 2004. Un intercesseur tout désigné en ces temps troublés.

Terre sainte, Arménie, Ukraine… Les conflits se succèdent malgré les nombreux appels à la paix lancés par le pape François. Le bienheureux Charles d’Autriche n’est-il pas un intercesseur tout désigné ? Il a en effet consacré tous ses efforts, lors de la Première guerre mondiale, pour mettre fin au conflit. Un artisan de paix reconnu et salué par le pape Jean Paul II lors de sa béatification à Rome le 3 octobre 2004 : « L’homme d’État et le chrétien Charles d’Autriche (…) était un ami de la paix. À ses yeux, la guerre apparaissait comme “une chose horrible” ».

Dans son Manifeste d’accession au trône, en décembre 1916, il déclare : « Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre un terme, sans délai, aux horreurs et aux sacrifices de la guerre, et donner à mes peuples les bienfaits de la paix. » Dès janvier 1917, l’empereur entame secrètement des négociations de paix avec la France par l’entremise de ses beaux-frères, les prince Xavier et Sixte de Bourbon-Parme, afin de rechercher une paix séparée. Mais les Alliés insistent sur la reconnaissance autrichienne des revendications italiennes. L’empereur Charles refuse, les négociations s’enlisent, jusqu’à l’éclatement de l’affaire au printemps 1918 : Georges Clemenceau révèle les tractations secrètes avec l’Autriche, plaçant l’empereur dans une situation intenable vis-à-vis de l’Allemagne et des milieux bellicistes d’Autriche-Hongrie.

En août 1917, lorsque le pape Benoît XV lance un appel à la paix, l’empereur Charles est le seul belligérant à répondre positivement. « Charles plaça le devoir le plus sacré d’un roi – l’engagement pour la paix – au centre de ses préoccupations. De tous les responsables politiques, il fut le seul à soutenir les efforts de Benoît XV en faveur de la paix », souligne le Saint Siège dans une biographie du bienheureux empereur. En outre, à la fin de la guerre, il renonce à l’exercice du gouvernement pour éviter une guerre civile.

Messes et prière à Charles d’Autriche pour la paix

À l’heure où la guerre détruit des milliers de vies, le bienheureux Charles d’Autriche s’avère être un exemple pour tous ceux qui ont une responsabilité politique. Les fidèles peuvent aussi l’invoquer pour lui demander d’intercéder en faveur de la paix entre les peuples. Plusieurs initiatives sont proposées en ce sens. Une messe et un temps de prière sont organisés samedi 21 octobre en l’église Saint Roch, à Paris, afin de prier tout spécialement pour la paix en Terre Sainte et en Europe. D’autres messes sont célébrées à cette intention, samedi 21 octobre à l’abbaye de Muri (Suisse) où sont conservés les cœurs du bienheureux Charles et de la servante de Dieu Zita, ou encore mercredi 25 octobre en l’église Saint Léger de Cognac.

La Ligue de Prière du Bienheureux Charles d’Autriche pour la paix des peuples partage également cette prière, afin de demander au Seigneur la paix par l’intercession du bienheureux Charles d’Autriche :

Dieu Tout-Puissant, Seigneur des seigneurs et Roi des rois, dans Ton amour paternel infini, regarde le sort des hommes et des nations. Tu as appelé Ton serviteur, l’empereur et roi Charles de la maison d’Autriche, pour servir de père à son peuple dans les moments difficiles et pour promouvoir la paix avec toutes ses forces. En sacrifiant sa vie, il a scellé sa volonté de remplir Ta sainte volonté. Donne-nous la grâce, par son intercession, de suivre son exemple et de servir la vraie cause de la paix, en pleine conformité avec Ta Sainte Volonté. Nous demandons cela par son intercession, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.

Amen.

Découvrez, en images, le bienheureux Charles d’Autriche et son épouse Zita :