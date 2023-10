Saint Jean Macias est appelé le "voleur du purgatoire" car il est souvent représenté en train de "voler" des âmes du purgatoire avec son rosaire.





Frère dominicain espagnol du XVIe siècle, saint Jean Macias avait une dévotion particulière pour le rosaire qu’il priait sans cesse, notamment pour les âmes du purgatoire. Au cours de sa vie, Jean Macias se consacra aux plus démunis qui venaient demander de l’aide matérielle et spirituelle à son couvent. Il accueillait souvent plus de 200 personnes par jour.

Au-delà de son caractère joyeux et contagieux, Jean Macias s’est fait connaître pour la nature parfois miraculeuse de son service aux pauvres. En effet, quand il allait chercher des dons pour les personnes pauvres, il revenait souvent les mains vides. Malgré cela, il n’a jamais rien refusé à ceux qui venaient lui demander de l’aide et, de manière inexplicable, il a toujours été en mesure de les aider.

Jean Macias était ami du religieux dominicain Martin Porres. Ils se rencontraient souvent lors de leurs tournées quotidiennes en ville et sont devenus des amis proches spirituellement. Ils étaient une source constante d’idées et d’encouragements l’un pour l’autre et se soutenaient dans la prière. Ils ont été béatifiés ensemble lors d’une même cérémonie par le pape Grégoire XVI en 1837.

Au cours de sa vie, saint Jean Macias priait fréquemment pour les âmes du purgatoire avec le rosaire que sa mère lui avait laissé en héritage. En raison de sa prière constante pour les âmes du purgatoire, l’iconographie le représente libérant les âmes à l’aide de son rosaire. Ses biographes l’ont ainsi appelé le « voleur du purgatoire ». Son exemple rappelle la nécessité de prier toujours pour les âmes du purgatoire et la puissance de la prière d’intercession.