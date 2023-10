Cinq activités manuelles à réaliser pendant les vacances

Si vous recherchez des activités à faire avec vos enfants pendant les vacances de la Toussaint, voici plein d’idées d’activités manuelles!





« Ils seront vraiment moines lorsqu’ils vivront du travail de leurs mains comme nos pères et les apôtres », affirme saint Benoît dans sa Règle [chap. 48] Cette courte déclaration contient beaucoup de vérité et de sagesse : dans le travail des mains, il y a réellement une dimension contemplative.

Il faut se rappeler que Jésus lui-même a passé les trente premières années de sa vie dans un atelier de menuiserie à travailler le bois, comme son père Joseph. C’est assez étonnant de garder à l’esprit qu’il a passé trente ans à travailler de ses mains, et seulement trois ans à prêcher.

Si vous recherchez une activité à faire pendant ces vacances de la Toussaint, que diriez-vous de prendre le temps de fabriquer quelque chose de vos mains ? Vous profiterez non seulement de la satisfaction que procure le travail manuel mais aussi de l’opportunité de vous détendre et de passer un beau moment avec vos enfants.

Vous pouvez commencer un journal de la nature, où vous pourrez dessiner ou peindre vos observations de la nature pendant vos vacances : animaux, oiseaux, plantes et autres trésors naturels. Pour cela, vous pouvez utiliser des crayons, des feutres ou encore de l’aquarelle. Pourquoi ne pas coller également des fleurs et des feuilles séchées, pour réaliser un herbier ? C’est une activité que toute la famille pourra réaliser, des plus grands aux plus petits !

2

TESTEZ UNE NOUVELLE RECETTE



Lorsqu’il faut cuisiner tous les jours pour sa famille, cela peut devenir un peu monotone et lassant. Ce sont finalement toujours les mêmes pâtes qui sont servies, faute de temps et d’inspiration… Haut les cœurs ! Les vacances sont le moment idéal pour tester de nouvelles recettes. L’occasion de se laisser tenter par les délicieuses recettes de Aleteia, en lien avec la saison ou avec les saints. Sans oublier que les enfants seront très heureux de vous aider et de mettre la main à la pâte !