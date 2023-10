Livres : François d’Assise et Thérèse de Lisieux se disputent le top 10 des ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 6 au 12 octobre 2023 dans les librairies de La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 LOUEZ DIEU : EXHORTATION APOSTOLIQUE « LAUDATE DEUM »

© Cerf

Résumé : par pape François, Cerf, octobre 2023. Sécheresse, canicule, incendies, orages, ouragans… La crise climatique s’abat plus que jamais sur la planète. Les épisodes extrêmes se succèdent. Les records de chaleur sont battus partout dans le monde. Nous sommes au bord du précipice.

Huit ans après Laudato si’, le pape François reprend la parole dans une exhortation apostolique consacrée à l’écologie et à la protection de l’environnement. Il nous invite, plus que jamais, à prendre des mesures radicales pour préserver à tout prix notre « maison commune » et mettre un terme à cette « guerre mondiale » qui menace notre planète. Retrouvez-le en librairie.

2 DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE : PETITE THÉOLOGIE DE LA MISSION

Cerf

Résumé : par Jean-Marc Aveline, Cerf, septembre 2023. Cette théologie de la mission fait la part belle au dialogue, à la rencontre, à la patience et à l’émerveillement. En se confrontant à la différence, l’Église en mission redécouvre le sens premier de sa catholicité, qui renvoie à la portée universelle et à la puissance unitive du message dont elle est dépositaire. Retrouvez-le en librairie.

3 La France D’Apres : Tableau Politique

Seuil

Résumé : par Jérôme Fourquet, Seuil, octobre 2023. Une enquête autour des mutations qui affectent le paysage politique français des années 2020. Retrouvez-le en librairie.

4 PAPE FRANÇOIS : LA RÉVOLUTION

© Gallimard

Résumé : par Jean-Marie Guénois, Gallimard, septembre 2023. Retour sur les dix années de pontificat réformateur du pape François. L’auteur montre comment, dès son intronisation, le cardinal Bergoglio a voulu renverser l’ordre établi en incarnant d’une autre façon le rôle de pape. Son autoritarisme et ses maladresses sont également évoqués. Retrouvez-le en librairie.

5 FRANÇOIS D’ASSISE : LE CHEVALIER SANS ARMURE

© Emmanuel

Résumé : par Luc Adrian, Emmanuel, octobre 2023. Du sang, des larmes, de l’aventure, des combats, du suspens, des lumières fulgurantes et des ténèbres épaisses… La vie de François d’Assise est un roman. C’est comme tel que Luc Adrian nous la raconte dans cette biographie jubilatoire. En dépoussiérant l’un des plus grands saints de l’histoire, il renouvelle le genre même de l’hagiographie. En effet, par son approche résolument originale et décalée (fous-rires et émotions fortes garantis), ce page-turner dévoile avec authenticité le coeur brûlant du frère universel. Dont la radicalité évangélique révèle alors toute sa modernité… Retrouvez-le en librairie.

6 SUR LA MONTAGNE : L’ASPÉRITÉ ET LA GRÂCE

© Cerf

Résumé : par Adrien Candiard, Cerf, octobre 2023. Invité à prêcher au pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, à l’automne 2023, le frère A. Candiard évoque le thème retenu par les organisateurs de cette manifestation annuelle, Venez bâtir l’Eglise. Il livre un commentaire personnel du Sermon sur la montagne, abordant la question de la grâce et les débats qui l’ont accompagnée durant vingt siècles. Retrouvez-le en librairie.

7 L’ECHAPPEE BELLE DU PAPE

© Quasar

Résumé : par Michel Cool, Quasar, octobre 2023. Stupeur à Rome : le pape Jean-Baptiste a fugué ! Alors que cette nouvelle met le Vatican et le monde entier sens dessus dessous, que les rumeurs enflent et qu’un cardinal sème la zizanie, une journaliste mène l’enquête. De son côté, Le pape se trouve embarqué dans une aventure inattendue dont l’Église et lui- même ne ressortiront pas indemnes…

Humour, générosité et profondeur spirituelle sont les ingrédients de cette fable pleine d’espérance pour l’Église, Sur un rythme enlevé, des protagonistes hauts en couleurs dévoilent les arcanes du Vatican, les secrets du métier de journaliste ou encore… l’antidote au découragement ! Retrouvez-le en librairie.

8 Visiter Nos Cachettes

© Cerf

Résumé : par Marie -Laure Durand, Cerf, octobre 2023. Une invitation à explorer ses cachettes intérieures le temps d’un voyage spirituel et personnel, afin d’en apprendre plus sur soi-même, de mieux comprendre ses stratégies de défense et de saisir en quoi le regard de l’autre peut être difficile. Retrouvez-le en librairie.

9 PIAF, UN CRI VERS DIEU

© Salvator

Résumé : par Pierre Fesquet, Salvator, août 2023. À l’occasion du soixantième anniversaire de la mort d’E. Piaf, l’auteur interroge les rapports de la Môme à la religion. Evoquant la dévotion de la chanteuse envers Thérèse de Lisieux, qu’elle prie depuis l’enfance, il souligne que ses chansons témoignent d’une quête de foi, de joie et d’amour, et que sa voix pénétrait le coeur des gens d’une manière quasi surnaturelle. Retrouvez-le en librairie.

9 Pluie De Roses : Les Plus Beaux Miracles De Therese De Lisieux

© Emmanuel

Résumé : par Camille Burette, Emmanuel, septembre 2023. Présentation des différents miracles attribués à l’invocation de Thérèse de Lisieux, de la guérison d’Edith Piaf à la conversion de Grégory Turpin, en passant par ceux qui concernent la Première Guerre mondiale, les familles contemporaines et les missions au bout du monde. Retrouvez-le en librairie.

9 Chercher La Femme

© Cerf

Résumé : par Céline Guillaume, Cerf, octobre 2023. Considérant que les femmes contemporaines demeurent insatisfaites, peinant à se situer par rapport aux hommes et au monde, l’auteure les invite à retrouver la lumière de leur nature véritable dans la spiritualité. Retrouvez-le en librairie.

9 CONVERSATION SUR L’UNITÉ – LE COEUR NE SE DIVISE PAS

© Fayard

Résumé : par François Bustillo , Edgar Pena Parra et Nicolas Diat, Fayard, septembre 2023. Un échange sur l’avenir de l’Eglise, de la foi et de son enseignement. Retrouvez-le en librairie.

10 ESPÉRER : LA VIOLENCE, L’HISTOIRE, LE BONHEUR

© Grasset

Résumé : par François-Xavier Bellamy, Grasset, octobre 2023. Issue de trois conférences, une réflexion philosophique sur un monde sans violence, sur la possibilité du progrès, et sur la quête du bonheur. Avec pour fil rouge la perspective de renouer avec l’espoir. Retrouvez-le en librairie.