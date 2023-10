Kat Von D est une ancienne star de la téléréalité américaine et tatoueuse hollywoodienne célèbre. Son nom complet, Katherine Von Drachenberg, a récemment fait les gros titres car elle a partagé sur Instagram début octobre une vidéo d’elle en train de se faire baptiser. Dans ce clip, elle est entourée d’amis et de membres de sa famille dans l’Indiana, État où elle a déménagé en 2020. On voit tout d’abord Kat chanter dans la chorale, accompagnée de ses amis tatouées, puis à la fin du clip, on l’a voit de nouveau, debout, vêtue d’une robe blanche dans un bassin d’eau avec son pasteur. Une musique angélique résonne dans l’air pendant qu’il la baptise.

« Katherine von Drachenberg, sur votre profession de foi dans le Seigneur Jésus-Christ et en obéissance à son commandement divin, je vous baptise, ma sœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », déclare alors le pasteur.

Cette cérémonie intervient un peu plus d’un an après que la star de la téléréalité a publiquement renoncé à sa relation avec l’occultisme et a partagé des photos de ses nombreux livres de sorcellerie jetés au rebut, y compris plusieurs jeux de cartes de tarot. Elle avait à l’époque expliqué sa décision sur les médias sociaux. « J’ai fait beaucoup de bêtises dans mon passé », explique alors la star de téléréalité de 40 ans qui a grandi au Mexique, enfant de missionnaires adventistes du septième jour. « Je ne veux tout simplement pas inviter ces choses dans la vie de notre famille, même si elles sont déguisées sous de belles couvertures ». Ce n’est pas la première fois que Katherine exprime des remords pour ses choix passés. En décembre 2020, elle partageait une vidéo de son tatouage « black out », un tatouage destiné à couvrir d’autres tatouages qu’elle regrette aujourd’hui : « C’étaient des repères de périodes sombres ».

De l’obscurité à la clarté

La réaction du public devant l’évolution de Katherine, qui recherche à présent « l’amour et la lumière » a été extrêmement positive. Bien que parfois légers ou simples, certains commentaires parlent aussi de puissantes réalités spirituelles. « Le diable pensait l’avoir, mais Jésus a dit qu’elle était à lui !!! », écrit ainsi un de ses followers à propos de son récent baptême. Une autre a commenté : « Je suis incroyablement fière de toi. Le ciel se réjouit. Le Seigneur est l’Esprit et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la LIBERTÉ”, ajoutant, en citant saint Paul, « Et nous tous qui n’avons pas de voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés en son image avec une gloire de plus en plus grande, par l’action du Seigneur qui est Esprit ». 2 Cor 3:17-18. » Un message éclairant qui s’associe pleinement à l’évolution de Katherine qui offre là un bien beau témoignage, de l’obscurité à la clarté.