Les enlèvements se poursuivent au Nigeria dans la plus grande indifférence. Sœur Rosemary Ejiowokeoghere Osiowhemu, sœur Maria Ngozi Okoye du Seigneur ressuscité et sœur Josephine Mary Chinyekwuo, membres de la congrégation des Filles Missionnaires de Mater Ecclesiae (MDME) ainsi qu’un séminariste, Peter Eyakeno Sunday et un chauffeur, Awoke Emmanuel, ont été enlevés le 5 octobre. Ils se trouvaient sur la route vers Mbano, dans l’État d’Imo (sud-est du Nigeria) afin d’assister aux obsèques de la mère d’une des religieuses lorsqu’ils ont été enlevés.

Les ravisseurs ont contacté les responsables de la congrégation au Nigeria afin d’exige une rançon pour la libération des personnes enlevées mais sont depuis sans nouvelle. « La supérieure générale et les membres des Filles Missionnaires de Mater Ecclesiae sollicitent les prières de toutes les personnes de bonne volonté pour la libération en toute sécurité de nos trois sœurs », a réagi le vicaire général. « S’il vous plaît, toute information vitale sera très appréciée lorsque vous vous joindrez à nous pour prier pour une intervention divine ».

Plus de 5.000 chrétiens enlevés en 2022

Le Nigeria détient le sinistre record du plus grand nombre d’enlèvements de chrétiens dans le monde, toutes confessions confondues : sur les 5.259 chrétiens enlevés en 2022, 4.726 sont nigérians, d’après l’ONG Portes Ouvertes. Les prêtres, qui se déplacent beaucoup pour assurer leur ministère, sont particulièrement ciblés par les enlèvements dont la plupart ont lieu sur les routes. En 17 ans, de 2006 à 2023, 53 prêtres ont été enlevés, 16 tués et 12 attaqués au Nigeria, a indiqué en avril 2023 la conférence épiscopale nigériane.

