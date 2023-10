Fêté le 12 octobre, le bienheureux Carlo Acutis a laissé de nombreux conseils pour rester proches du Christ. Découvrez-les dans cette vidéo.

Le bienheureux Carlo Acutis, fêté le 12 octobre, a suivi l’invitation du pape Jean-Paul II à ouvrir sa porte au Christ, quand celui-ci disait : « N’ayez pas peur ! ». Il mettait le Christ au centre de sa vie et chaque chose qu’il faisait, il la faisait par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Il a consacré sa vie à aimer le Christ et a cherché à le faire connaître aux autres pour qu’ils puissent l’aimer. Et pour rester proche du Christ, il avait quelques secrets bien à lui, à commencer par toujours tourner son regard vers le Christ.

Dix citations inspirantes de Carlo Acutis :