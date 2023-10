La chasteté avant le mariage a-t-elle encore un sens aujourd’hui ?

La chasteté avant le mariage permet d’approfondir la relation des fiancés. Elle permet de construire la relation sur des bases solides et d'apprendre à aimer d'un amour gratuit.

Peu de couples connaissent le vrai sens de la chasteté. Beaucoup s’engagent dans le mariage en vivant ensemble depuis un certain temps. Mais l’Église encourage un autre chemin. Un chemin privilégié qui permet de connaître l’amour par excellence, ou « l’amour premium », comme le dit le Père Paul Habsbourg qui prépare de nombreux fiancés au sacrement du mariage.

Cet amour, Eléonore et Guillaume l’ont vécu pendant leurs fiançailles. Alors qu’ils vivaient ensemble depuis quelques mois, ils ont décidé de vivre une période d’abstinence jusqu’au mariage, leur permettant de mieux se connaître. « Cette période nous a permis d’être en vérité avec l’autre, de mieux communiquer et de nous concentrer sur les aspects non sexuels de notre relation : le plan émotionnel, intellectuel et spirituel », confient-ils. Après avoir vécu chastement pendant un an, « ils sont arrivés au mariage lumineux. C’était une joie immense de voir leur parcours ! », témoigne le père Paul à Aleteia.

Aimer son fiancé comme un frère, aimer sa fiancée comme une sœur

Au cours de la préparation au mariage, le père Paul invite les couples à connaître cet amour fraternel, en reprenant le concept de la sœur-épouse du livre de Tobie (Tb 8, 6-8). Il invite les fiancés à penser à la relation qu’ils ont avec une personne de leur fratrie, à l’admiration et à l’amour inconditionnel et absolu qu’ils ont pour elle.

Lorsqu’on a un frère ou une sœur, on l’aime sans rien attendre en retour. On est dans l’amour-don : un amour qui s’approche de celui que Dieu a pour chacun d’entre nous. « Imaginez si vous pouviez ajouter à votre amour de fiancés cette forme d’amour indestructible que vous connaissez déjà. C’est un cadeau inestimable, car cela invite à avoir un amour pur et à être dans le don », explique le père Paul.

« On est souvent dans un amour qui cherche son bonheur dans l’autre, qui se cherche soi-même. C’est la recherche de l’amour plaisir. On est moins dans un amour fraternel. Or, le temps des fiançailles est le seul temps possible où l’on peut exercer cet amour », confie-t-il. C’est un temps où il est possible d’apprendre à aimer l’autre pour lui-même, de manière totalement gratuite, sans chercher rien pour soi. « Imaginez la force et la puissance que cela pourrait apporter. Si le couple arrive à cela, leur amour ne peut plus se briser ! »

Pour les encourager à vivre cela, afin de construire leur relation sur des bases solides, le père Paul leur rappelle que « lorsqu’ils prient le Notre Père, leur fiancé(e) est d’abord leur frère ou leur sœur. Même après le mariage, ils seront frère et sœur, parce qu’ils sont avant tout enfants de Dieu. Leur réalité de mariés vient ensuite ».