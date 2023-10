Quatre conseils pour recevoir du monde sans se prendre la tête

Organiser une fête ou inviter des amis à partager un repas peut être une expérience stressante. Voici quelques conseils éprouvés pour rendre l’hospitalité amusante, pour vous et vos invités.

La simplicité apporte la paix. En effet, si vous passez une grande partie de la visite d’un de vos proches à cuisiner, vous ne pourrez pas prendre plaisir à lui parler. Il est bon de choisir un ou deux plats à préparer et, au lieu de préparer d’autres agapes, de passer du temps à se détendre en sa compagnie.

L’hospitalité est bonne et les amitiés améliorent notre santé mentale et physique. Mais ce n’est pas toujours facile de recevoir du monde ! Les doutes peuvent nous envahir : Y a-t-il suffisamment ? Est-ce qu’on jugera ma maison en désordre ? Et si personne ne s’amusait ? Voici quelques conseils éprouvés lorsque vous hésitez à accueillir.

1 simplifier

Un menu ou une configuration trop compliquée ne fait qu’engendrer du stress. Faites les choses aussi simples que possible. Il est préférable de préparer un ou deux plats délicieux et réalisables plutôt que de se stresser en préparant toutes sortes de mets différents. En faisant le choix de la simplicité – un plat familial et une salade par exemple – le stress diminue et vous êtes plus serein pour envisager la soirée.

2 demander de l’aide

Si vous recevez beaucoup de monde, demandez à vos amis de vous aider en apportant un plat ! Ou en apportant des activités pour occuper les enfants lorsque ces derniers sont de la partie. Désignez des « responsables » pour organiser un jeu ou une piñata. Outre le fait de vous décharger, demander à des invités de participer les aide parfois à se sentir plus à l’aise. Ne culpabilisez pas à l’idée de demander de l’aide. Vos amis sont tout simplement heureux d’être invités, et s’impliquer pour organiser l’événement renforcera votre lien d’amitié.

3 sortir des sentiers battus

Vous ne voulez pas préparer de dîner ? Qu’à cela ne tienne. Pourquoi ne pas inviter vos amis à venir prendre un dessert ou à participer à un jeu de société après le dîner ? Vous avez l’impression que votre maison est trop petite pour accueillir du monde ? Donnez rendez-vous dans un parc ou une forêt ! Bien entendu, à certains moments de la vie, l’organisation de grands événements n’est pas aisée. Mais avec un peu de créativité, vous pouvez réaliser quelque chose de magique, quelque chose de beau. Et avec un peu de planification et de prévoyance, vous pouvez y parvenir sans vous sentir anxieux ni stressés.

4 prier le bienheureux silvestre ventura

Et si vous doutez de vos compétences culinaires, n’hésitez pas à prier le bienheureux Silvestre Ventura. Cuisinier de sa communauté monastique, Silvestre Ventura, frère convers ayant vécu à Florence au XIVe siècle, apporte son aide à ceux qui se trouvent derrière les fourneaux. La légende raconte qu’il lui arrivait souvent d’avoir des visions célestes et d’entrer en extase alors que ses casseroles étaient sur le feu. Mais des anges le remplaçaient et cuisinaient à sa place.