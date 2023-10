Le Parlement européen inclut la GPA dans la directive contre la traite des êtres humains

Le Parlement européen a adopté la révision de la directive sur la traite des êtres humains en y intégrant un amendement sur la GPA, mardi 5 octobre. Si le texte est adopté dans sa version finale, la GPA sera considérée comme un cas de traite des êtres humains, donc interdite à l'échelle de l'Union européenne.

Le Parlement européen a adopté la révision d’une directive européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains, mardi 5 octobre. De nouveaux cas correspondant à de la traite humaine ont ainsi été intégrés dans la directive, initialement adoptée le 5 avril 2011, par les commissions des droits des femmes et des libertés civiles. Parmi eux, le mariage forcé, mais aussi « la gestation pour autrui à des fins d’exploitation reproductive ». C’est le Groupe du Parti Populaire Européen (centre-droit) qui est à l’origine de la proposition d’amendement visant à inclure la GPA dans la directive susmentionnée.

« La traite des êtres humains peut correspondre à des situations dans lesquelles les victimes sont des personnes adultes, majeures, consentantes parfois, mais qui sont placées dans des situations de vulnérabilité telles qu’elles sont atteintes dans leur dignité », rappelle François-Xavier Bellamy, député du PPE et auteur de l’amendement. « Il me semble que la GPA fait partie de ces cas de traite des êtres humains, et aussi en ce sens qu’elle fait de la vie d’un enfant l’objet d’un contrat marchand, d’un échange commercial ».