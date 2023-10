Magnifique communion entre Tongiens et Sud-africains 🫶 #RWC2023  | #RSAvTGA pic.twitter.com/Bdn2zBuyQH

Un moment de respect et d’humilité

Juste avant, les deux capitaines avaient été vus en train d’échanger leurs maillots respectifs tout en discutant. Ce n’est par ailleurs pas la première fois que l’on voit de tels moments susciter l’émotion dans un stade de rugby. Lors de la Coupe du monde de 2003, les Springboks avaient cette fois-ci manifesté un temps de recueillement avec les îles Samoa.

Siya Kolisi, capitaine des Springboks, a quant à lui fait part à plusieurs reprises de sa foi chrétienne et évoqué sa relation à Dieu. Cette figure emblématique de l’équipe de rugby d’Afrique du Sud s’était notamment confié au sujet de sa blessure au genou qui aurait bien pu l’empêcher de participer à la Coupe du monde, attribuant rapide sa guérison à l’aide de Dieu. « J’ai puisé ma confiance en Dieu chaque jour, je sentais que peu importe ce qui se passerait, tout irait bien », avait-il ainsi déclaré lors d’un point presse en août 2023. Le capitaine des Springboks, éduqué dans la foi chrétienne, n’a toutefois construit sa relation au Christ que tardivement. « Même si j’ai grandi en allant à l’église avec ma grand-mère (…) ce n’est qu’il y a quelques mois que j’ai vraiment donné ma vie au Christ. En luttant personnellement contre beaucoup de choses (…) j’ai réalisé que je ne vivais pas selon ce à quoi j’étais appelé : être un disciple du Christ » avait-il confié au magazine Sport Go Mag. « Je n’ai pas besoin de tout comprendre dans la vie, et il y a tellement de choses que je ne comprends pas, mais je sais que Dieu contrôle tout. » Sur son compte Instagram, le rugbyman de 32 ans partage régulièrement du contenu lié à sa foi chrétienne.