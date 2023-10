Le centre Dorothy Day de Manhattan a fait une belle découverte le 23 septembre 2023. Sur un petit papier caché dans une bible, un mot écrit par mère Teresa de Calcutta témoigne de sa tendresse à l'égard de son amie, la servante de Dieu Dorothy Day.

Une découverte récente de Kevin Ahern, directeur du Dorothy Day Center au Manhattan College, a révélé de belles instructions que mère Teresa de Calcutta (1910-1997) a suggérées à son amie, la servante de Dieu Dorothy Day (1897-1980).

Dans les pages de l’une des bibles de la militante catholique américaine, on a retrouvé une note de mère Teresa, dont une partie est écrite de sa main. Le précieux papier, qui est une révélation importante pour le centre qui promeut le catholicisme social – une cause chère au cœur de Dorothy Day – partageait quelques réflexions inspirantes sur la prière, l’amour et le service. Sur la note, on peut ainsi lire :

Chère Dorothy,

Mon amour, ma prière et mon sacrifice sont proches de toi.

Si tu vas d’abord à Jésus, dites-lui que je l’aime.

Si c’est moi, je lui dirai que tu l’aimes.

Que Dieu te bénisse,

M Teresa

Cette tendre attention de mère Teresa à Dorothy Day révèle l’amitié étroite entre les deux femmes et que Jésus, sans surprise, était au cœur de leur vie à toutes les deux.

La note a été partagée sur Facebook le jour de sa découverte par le père James Martin, un prêtre jésuite bien connu aux Etats-Unis :

Une leçon d’amitié

Finalement, mère Teresa a survécu à son amie pendant près de deux décennies. Cette note courte et puissante est inspirante dans la mesure où elle amène à se demander comment l’on peut inviter Dieu dans ses propres amitiés, et comment parler à ses amis de la vie éternelle. Mère Teresa rappelle aussi de ne pas oublier de prier pour ses amis et demander à Dieu de les bénir. Car l’amitié est aussi un chemin vers le Ciel.

