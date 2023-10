[REPORTAGE] À Rome, la joie éclatante des Corses pour leur cardinal

Premier évêque de Corse en fonction à être créé cardinal, François-Xavier Bustillo a été accompagné, pendant tout le week-end, par plus de 850 Corses venus soutenir leur pasteur. Une séquence très émouvante pour cette importante délégation insulaire, qui n’est pas passée inaperçue dans la Ville Éternelle.

Le soleil chauffe déjà les pavés de la place Saint-Pierre à 7h samedi matin quand surgit la première « bandera« , célèbre tête de Maure qui rend le drapeau reconnaissable parmi tant d’autres. Le consistoire ne commence que dans trois heures, mais ils sont nombreux, venus de l’île de Beauté en bateau et car, à s’être pressés dès potron-minet afin d’être assis en bonne position.

Maxime, un des six séminaristes du diocèse, attend patiemment devant l’entrée pour distribuer les précieuses invitations aux retardataires. « C’est un moment très important, personne ne veut le manquer ». Après avoir attendu près de deux heures au pied de l’obélisque, il gagne sa place quelques minutes avant le début du consistoire. Là, il se retrouve assis par hasard à côté de Dagner, un séminariste guatémaltèque qui fait ses études à Rome, et en profite donc pour échanger en espagnol. Un peu plus loin, l’abbé Roger-Dominique Polge, curé de Propriano, a trouvé une des dernières chaises du premier carré situé au pied de l’autel. « Notre évêque fait un très bon travail, il est respecté et apprécié. Cela n’a pas toujours été aussi facile pour ses prédécesseurs », confie-t-il, alors que commence la cérémonie au chant du « Tu es Petrus » de Palestrina.

Pour la première fois, Mgr Bustillo apparaît au bout d’une longue procession, accompagné des 19 autres cardinaux désignés. Il est revêtu de la soutane à mozette couleur sang, et va s’installer sur la droite de l’autel devant lequel a pris place le pape François. Le pontife nomme alors les hommes appelés à devenir cardinaux : le nom de l’évêque de Corse provoque une clameur remarquable. Plus tard, celui-ci se voit remettre la barrette – chapeau -, l’anneau cardinalice et le titre de sa paroisse. Sur la place, toute la délégation se lève pour acclamer son pasteur : « Evviva i nostru cardinali ! », s’écrie un homme dans la foule.