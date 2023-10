L’exhortation apostolique sur Thérèse de Lisieux bientôt disponible!

En juin dernier, François avait exprimé son intention de dédier à sainte Thérèse une lettre apostolique. Lors de l’angélus ce dimanche 1er octobre, il a annoncé que le document paraîtrait le 15 octobre 2023.

Le pape François dit lui-même de Thérèse qu’elle est sa sainte préférée. Quel est votre saint ou votre sainte favori(te) ? « Sainte Thérèse de Lisieux« , répond-il sans hésiter dans le livre-entretien Des pauvres au pape, du pape au monde (Éditions du Seuil) paru le 1er avril 2022. « Vous dites cela parce que certains d’entre nous sommes Français ? », demande l’un de ses interlocuteurs – des pauvres conduits par l’association Lazare. « Pas du tout ! s’exclame alors le Pape. Allez dans ma chambre et vous verrez qu’il y a là beaucoup de choses de la petite Thérèse. »

En effet, François possède des livres sur la jeune carmélite normande, des reliques, mais aussi des images pieuses de Thérèse déguisée en Jeanne d’Arc qu’il a coutume de glisser dans ses courriers… Et bientôt, une lettre apostolique viendra de nouveau manifester sa dévotion envers la sainte Française.

Le zèle missionnaire de Thérèse

Pourquoi la petite Thérèse le fascine-t-elle tant ? La réponse réside dans le zèle missionnaire de Thérèse, que François souhaite ériger comme modèle pour chaque chrétien. « Elle est la patronne des missions, bien qu’elle ne soit jamais partie en mission », soulignait-il le 7 juin 2023 lors de l’audience générale en présence des reliques de Thérèse. « Son cœur était vibrant, était missionnaire. Dans son « diaire », elle raconte qu’être missionnaire était son désir et qu’elle voulait l’être non seulement pour quelques années, mais pour le reste de sa vie, voire jusqu’à la fin du monde. »

« Faire aimer Jésus et intercéder pour que les autres puissent l’aimer. »

Les chrétiens sont invités à se laisser guider par le témoignage de Thérèse dans leur vocation missionnaire. Pour le Pape, le missionnaire n’est pas seulement celui qui part au loin, « qui parcourent de longues distances, apprennent de nouvelles langues, font de bonnes œuvres et sont doués pour l’annonce ». C’est plutôt « celui qui vit, là où il se trouve, comme instrument de l’amour de Dieu ; c’est celui qui fait tout pour que, par son témoignage, sa prière, son intercession, Jésus soit manifesté. » Celui qui ne procède pas par prosélytisme mais par attraction : « La foi nait par attraction, on ne devient pas chrétien parce qu’on y est forcé par quelqu’un, non, mais parce qu’on est touché par l’amour ». En juin dernier, François rappelait l’objectif quotidien de Thérèse : « Faire aimer Jésus » (Lettre à Céline, 15 octobre 1889), et intercéder pour que les autres puissent l’aimer.

« Sainte de la confiance »

Rendant hommage à « la sainte de la confiance », le pape a souhaité que Thérèse de l’Enfant-Jésus « nous aide à avoir confiance et à travailler pour les missions ». Le pontife argentin a alors indiqué la date du 15 octobre pour la publication du document qui s’inscrit dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de la carmélite, et du 100e anniversaire de sa béatification (29 avril 1923).

