Jen Bricker, l’incroyable acrobate née sans jambes

Adoptée à la naissance, Jen Bricker est devenue célèbre et a connu le succès en faisant ce qu'elle aime, de la gymnastique acrobatique. Loin d'être gênée par son handicap, sa vie, sous le regard de Dieu, est pleine de rebondissements.

Elle est danseuse, acrobate, voltigeuse et conférencière, elle inspire des gens dans le monde entier et elle se déclare « vraiment heureuse ». Assurément Jen Bricker est une personnalité à découvrir. D’autant que son histoire est assez incroyable. Jen est née sans jambes et a été adoptée à la naissance. Un handicap qui semble majeur, et qui pourrait justifier qu’elle s’apitoie sur son sort. Mais Jen vit aux États-Unis, et sa famille adoptive « très américaine » donc, est croyante, joyeuse, positive et va l’élever ainsi : avec un regard positif sur elle et sur sa vie, car la vie est belle et vaut la peine d’être vécue.

Laisser le contrôle à Dieu

C’est dans son autobiographie, que Jen, racontant son histoire, se confie sur sa relation à Dieu. Si sa vie est réussie, c’est parce qu’elle se laisse guider par Dieu au lieu d’essayer constamment de tout contrôler. Car Dieu sait, et en lui laissant le contrôle, il va « nous combler de ses dons, de ses idées et de ses bénédictions, qui sont plus grands et plus merveilleux que tout ce que nous pourrions imaginer », écrit-elle.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Dieu a vu grand pour elle ! La vie de Jen est pleine de rebondissements, et de réussites aussi bien professionnelles que personnelles. Professionnellement, Jen a joué avec Britney Spears lors de la tournée de promotion de son album Circus, elle a été invitée dans de nombreuses émissions de télévision, a donné une conférence TEDx, s’est exprimée lors des Jeux olympiques spéciaux en Californie du Sud, et s’est produite dans de nombreuses salles prestigieuses. Elle a également été intronisée au Panthéon de la Galerie des légendes par la Société mondiale d’acrobatie.

Personnellement, Jen a épousé le musicien Dominique Bauer en 2019, et après quelques années de vie commune, le couple vient d’accueillir un petit garçon. « Absolument rien ne s’est passé comme nous l’avions prévu pour la naissance, mais à la fin, c’est Dieu qui a la gloire ! Voici notre petit homme Malachi Bauer », a joyeusement annoncé Jen sur les réseaux sociaux, n’oubliant pas le hashtag #ThankYouJesus. Pour la jeune maman, être mère est “le titre que je suis le plus heureuse d’avoir ».