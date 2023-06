Pour son exposé devant la classe, Kai, 7 ans, a choisi un héros très particulier

Quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants… Découvrez l’exposé que Kai Madison Bradford, petit américain de 7 ans, a présenté devant toute sa classe.

Grand classique partagé dans toutes les écoles du monde, la maîtresse a donné un exposé à faire à chaque élève de sa classe. Et dans cette école de primaire au Texas (États-Unis), le thème choisi était « Quel est ton héros préféré ? » La maîtresse a également donné des consignes précises : réaliser une fresque sur son personnage préféré qui va être accroché au tableau, faire un résumé de la vie du héros choisi et le présenter en parlant à la première personne, afin de rendre l’exposé plus vivant. Quand c’est au tour du petit Kai Madison, 7 ans, d’aller au tableau, sa maman a eu le droit de filmer son exposé, et c’est elle qui a partagé par la suite, sur son compte Instagram, la réponse de son petit garçon, le 27 avril dernier.