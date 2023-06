Gad Elmaleh s’invite chez Simon de Cyrène… pour parler de platane !

Gad Elmaleh s’est rendu récemment dans l’une des maisons de Simon de Cyrène, qui accueille des personnes handicapées. Dans une vidéo partagée le 26 juin par l’association, on le voit échanger avec humour, amour et simplicité avec un jeune homme handicapé.

Plus de sept mois après la sortie de son film « Reste un peu« , une comédie aux élans autobiographiques fondée sur sa propre vie et son cheminement spirituel, Gad Elmaleh n’en a décidément pas fini avec les catholiques ! dans une vidéo partagée par Simon de Cyrène, une association qui anime des maisons partagées avec des personnes handicapées, on retrouve l’humoriste en plein échange avec des bénévoles et des personnes handicapées.

Parmi elles se trouve un jeune homme, handicapé après un accident de voiture en 2012. Loin d’être mal à l’aise ou gêné, Gad Elmaleh écoute, rit et en rajoute. « Avant 2012 je connaissais votre spectacle par cœur », lui confie le jeune homme. Et Gad Elmaleh de répondre avec humour : « Donc ici j’ai un fan de mon travail avant 2012. Les amis c’est très spécial comme fan, c’est un fan à temps partiel ! »