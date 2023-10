Pour le pape, il vaut mieux un chrétien qui "se trompe, mais reste sincère", plutôt qu’un chrétien qui "ment". C’est le thème de la méditation qu’il a donnée place Saint-Pierre lors de l’angélus du 1er octobre 2023.

En introduisant la prière mariale, le pontife a médité sur la parabole biblique des deux fils dont le premier répond « oui » à son père mais n’obéit pas, et le second refuse d’obéir, puis se ravise. Il a vu dans le premier fils un « corrompu » qui « ment sans problème pour couvrir et dissimuler sa désobéissance, sans accepter aucun dialogue ou confrontation honnête ».

Le 266e pape lui a préféré le « non » franc du deuxième fils, qui n’est « pas parfait, mais sincère ». Et de reconnaître le « sens du courage » de ce comportement « sans détour », qui « agit à la lumière du jour » et assume ses responsabilités. Son « honnêteté de fond » lui vaudra de « revenir sur ses pas ».

Le deuxième fils est un pécheur, a-t-il encore expliqué, mais pas corrompu. Or « pour le pécheur, il y a toujours un espoir de rédemption. Pour le corrompu, par contre, c’est beaucoup plus difficile », a affirmé le pape, soulignant que « ses apparences élégantes » l’empêchent d’entendre les « appels de la conscience ». « Ces hypocrites font tant de mal », a alors glissé François.

En conclusion, le chef de l’Église catholique a encouragé le fidèle à être « prêt à dire ‘oui’ chaque jour, même si cela (lui) coûte », à être « sincère dans (sa) confrontation avec Dieu sur (ses) difficultés, (ses) chutes, (ses) fragilités », sans se contenter « de paraître bien comme il faut ».