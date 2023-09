Une étude publiée le 20 septembre 2023 et réalisée par l'université de Leeds, en Angleterre, affirme que les pères peuvent avoir un impact sur la réussite scolaire de leur enfant en lisant, jouant, dessinant ou chantant avec eux.

Vous voulez que votre enfant ait des bonnes notes ? Laissez-le jouer avec son père! C’est ce que conseille une étude publiée le 20 septembre et réalisée par l’université de Leeds, en Angleterre, qui ont analysé les résultats d’évaluations scolaires d’enfants âgés de 5 ans et 7 ans. En étudiant un échantillon national représentatif de près de 5.000 ménages, les chercheurs se sont rendu compte que les pères qui partageaient des activités interactives, telles que la lecture, le dessin, le chant ou de simples jeux, avec leur enfant âgé de 3 ans contribuaient à améliorer ses résultats scolaires à l’âge de cinq ans.

Selon cette étude, l’implication des pères vis-à-vis de ce type d’activité dès l’âge de 5 ans serait également associée à une amélioration des résultats et l’apprentissage des enfants deux ans plus tard, indépendamment de leur sexe, de leur origine ethnique ou du revenu du ménage. Face à ces conclusions, les scientifiques invitent les pères à partager autant que possible différentes types d’activité avec leur enfant, précisant que dix minutes au quotidien pourraient suffire à influencer l’apprentissage des jeunes écoliers.

Le rôle du père est essentiel

« Les mères ont toujours tendance à assumer le principal rôle d’aidant auprès des enfants, et donc à s’en occuper le plus, mais si les pères s’impliquent également activement, cela augmente considérablement la probabilité que les enfants obtiennent de meilleures notes à l’école primaire. C’est pourquoi il est primordial d’encourager et de soutenir les pères à partager ce rôle avec les mères, et ce dès le plus jeune âge de la vie de l’enfant », explique dans un communiqué le Dr Helen Norman, chercheuse à la Leeds University Business School

Shutterstock | Daxiao Productions

Au-delà des résultats scolaires, l’implication d’un père dans l’éducation de son enfant contribue à son épanouissement global. Pour la majorité des Français, le rôle du père est d’ailleurs « essentiel ». Ce rôle consiste aussi dans la transmission. Comme l‘indiquait à Aleteia Bertrand Chevallier-Chantepie, auteur deAccomplir sa mission d’homme (Artège), c’est la vocation d’un homme, d’un père :

« On pense naturellement aux fondamentaux de la vie en société comme par exemple la politesse ou aux connaissances élémentaires comme l’anglais ou les maths… Mais la transmission paternelle n’est pas de cet ordre. Il s’agit de transmettre l’identité de la personne. C’est-à-dire d’affirmer l’identité spécifique de l’être humain et de sa dignité. Tout cela est lié aux racines et à la filiation, comme un ancrage dans le passé et un tremplin pour l’avenir. La plus grande mission d’un homme consiste à transmettre. S’il a fait seulement cela, sa vie aura été féconde. »

Si le rôle du père est exigeant et être père parfois un vrai défi, beaucoup d’hommes ont découvert, dans leur sacrifice pour leur famille, que c’est exactement ainsi qu’ils peuvent se sanctifier. Ces hommes sont chacun à leur manière des exemples pour les pères d’aujourd’hui.

