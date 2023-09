Quand les colocs de Lazare se glissent dans la peau de James Bond

Ce n'est pas un film d'action ni une reprise de James Bond ou de Mission Impossible. Dans une vidéo publiée le 26 septembre, on découvre les couleurs du bateau de Tanguy Le Turquais, skipper pour le Vendée Globe 2024 qui représentera l'association Lazare.

On l’appelle le 007 des sans-abri. Tanguy Le Turquais a sorti le grand jeu pour dévoiler les couleurs de son bateau à l’approche du Vendée Globe 2024, qui débutera le 10 novembre. Le navigateur lorientais de 34 ans s’est transformé le temps d’une vidéo en cascadeur hors-pair, mais pour la bonne cause ! Il portera en effet la voix de l’association Lazare, qui réunit en France et en Europe jeunes actifs et personnes issues de la rue au sein d’une colocation solidaire. Et pour montrer les couleurs de son bateau, tout de rose revêtu, ce n’est certainement pas le thème de Barbie qui a été choisi.

Skipper au grand cœur

On peut ainsi voir Tanguy Le Turquais effectuer un « skywalk » dans une tenue des plus improbables puisqu’en costume cravate, à l’image du célèbre agent secret de la couronne britannique, accompagné de ses acolytes, Christian et Baptiste, tous deux colocataires de Lazare et eux aussi fort élégants bien qu’indisciplinés ! En réalité, il s’agit d’une parodie, bourrée d’humour, de la vidéo tournée avec Alex Thomson, navigateur britannique renommé, sur son voilier Hugo Boss. En 2022, Tanguy Le Turquais avait déjà représenté Lazare, cette fois-ci lors de la route du Rhum. Sponsorisé cette année par Hellio, entreprise spécialisée dans la transition énergétique, Tanguy Le Turquais pourra naviguer fièrement sur les eaux atlantiques à bord de son IMOCA chargé en couleurs. Objectif : « Rendre visible les invisibles ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela ne part pas trop mal !