Prière de bénédiction pour accueillir l’automne

Le Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) propose des bénédictions pour accueillir chacune des saisons. « Les bénédictions que nous prononçons sont la manifestation de la bénédiction initiale de Dieu sur l’humanité : Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ (Ep 1, 3), c’est pourquoi en retour, nous le bénissons : Béni soit Dieu ! », précise le Service de la pastorale.

Il s’agit, à travers ces bénédictions des saisons, de rendre grâce à Dieu pour le don du cycle des saisons tout en s’ouvrant au chemin spirituel qui en découle. Des bénédictions à mettre en œuvre en famille, dans les paroisses, avec les enfants du catéchisme… Une belle manière de renouer un lien avec la création. Le SNPLS invite, selon les saisons et en fonction du lieu où l’on habite, à se déplacer dans la nature ou ramener dans son appartement quelques éléments de la nature en lien avec la saison (branchages, feuilles, baies sauvages, champignons, pierres, lichen, épis de céréales, fleurs des champs) et les déposer dans le lieu réservé à la prière.

La prière de bénédiction proposée ci-dessous peut être complétée par des chants et des intentions de prière.

Bénédiction pour accueillir l’automne

Les saisons se suivent et passent,

mais toujours nous nous rassemblons

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

R/ Amen.

Dans un luxe de couleurs la campagne s’habille d’or et de feu. Devant l’embrasement de la nature qui prélude au tournoiement des feuilles emportées par le vent, nous admirons, émerveillés, la création de Dieu. L’imaginaire divin s’offre à nos yeux sous une multitude d’effets que font monter à nos lèvres les mots de la louange et de l’action de grâce.

Nous te bénissons, Dieu tout-puissant,

et nous te rendons grâce.

Tu as donné la pluie et le soleil

pour que les fruits de la terre parviennent à maturité

jusqu’à l’arrière-saison.

Accorde-nous de toujours te rendre grâce pour tes bienfaits

en mettant nos talents au service

de ceux qui peinent sur une terre stérile

et qui manquent du pain quotidien.

Que l’abondance des récoltes soit pour nous

le signe de ta miséricorde inépuisable

et qu’en louant ta bonté

nous tournions nos regards vers le Royaume

où chacun sera rassasié et consolé. Amen.