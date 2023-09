Les époux Ulma ont souligné deux passages dans leur Bible… Et c’est éloquent !

Józef et Wiktoria Ulma ont souligné un jour ces deux passages de l'Évangile, qui ont peu à peu défini leur courageux programme de vie.

Józef et Wiktoria Ulma et leurs sept enfants ont été béatifiés à Markowa, en Pologne, dimanche 10 septembre 2023. Lors de la deuxième guerre mondiale, pendant l’occupation allemande, cette famille polonaise avait caché huit Juifs dans sa maison. Le 24 mars 1944, ils ont finalement été découverts et fusillés par les nazis.

Comme l’a déclaré Monseigneur Stanisław Gądecki, président de la Conférence épiscopale polonaise, la décision de Józef et Wiktoria Ulma d’abriter des Juifs n’était pas le résultat d’une réflexion hâtive “mais le résultat de la lecture de la Parole de Dieu, qui a formé leur cœur et leur esprit, et donc leur attitude envers leur prochain”.

Il est émouvant d’apprendre que dans la maison de la famille Ulma, une Bible a été retrouvée avec seulement deux passages soulignés. Desquels s’agit-il ?

C’est le cardinal Marcello Semeraro lors de la messe de béatification de la famille Ulma, qui les cite : il s’agit de la parabole du bon Samaritain :

« Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. » (Lc 10, 33-34)

et de l’invitation de Jésus à aimer ses ennemis :

« En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? » (Mt 5,46)

Il est intéressant de constater que les époux Ulma ont accordé une attention particulière à ces deux passages, et cela prend un sens éloquent aujourd’hui à la lumière de leur histoire. Ces deux passages de l’Évangile appellent à l’accueil de ceux qui sont le plus dans le besoin et à l’amour chrétien qui encourage à aimer même ses ennemis.

A côté de la parabole du bon Samaritain, Józef et Wiktoria aient écrit en rouge un « oui » significatif, comme s’il s’agissait d’un « oui » à la volonté de Dieu d’aider des personnes vulnérables, comme l’avait fait le bon Samaritain de l’Évangile. Pour leur geste généreux envers ces huit Juifs qu’ils ont accueillis, les membres de la famille Ulma sont souvent appelés aujourd’hui les « Samaritains de Markowa ».

