Où se trouvent les reliques de la famille Ulma ?

Józef et Wiktoria Ulma ainsi que leurs sept enfants ont été béatifiés ce dimanche 10 septembre à Markowa, en Pologne. Leurs reliques sont conservées en l’église Sainte-Dorothée de Markowa, là même où ils se sont mariés et ont baptisé leurs enfants.

Après la béatification historique de la famille Ulma – Józef et Wiktoria ainsi que leurs sept enfants – le 10 septembre 2023 à Markowa, en Pologne, comment prolonger la joie et la grâce d’un tel moment ? Se recueillir devant les reliques des nouveaux bienheureux est une possibilité offerte aux fidèles. Pour certains, la vénération des reliques suscite une certaine réserve, pour d’autres, il s’agit d’une dévotion qui peut être source de grâces, de miracles de guérison et de conversion.

Celles de la famille Ulma sont conservées en l’église Sainte-Dorothée de Markowa, là même où ils se sont mariés le 7 juillet 1935, ont baptisés six de leurs sept enfants et ont assisté régulièrement à la messe. Les reliques, des morceaux d’os exhumés des quatre cercueils dans lesquels ont été enterrés Jozéf, Wiktoria et leurs six enfants, ainsi que le bébé que Wiktoria portait dans son ventre et qui est né au moment du martyre de sa mère, se trouvent plus précisément sur le côté droit de l’autel.

Un modèle de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus

Cette famille, entièrement exécutée par les nazis le 24 mars 1944 dans un village du nord-est de la Pologne pour avoir hébergé des juifs, est « un modèle de dévotion au Sacré-Cœur de Jésus« , a salué le pape François quelques jours après la béatification. « À la haine et à la violence qui caractérisaient leur époque, ils ont opposé l’amour évangélique », a-t-il encore souligné. Et le chef de l’Église catholique de souhaiter que « cette famille polonaise, qui a représenté un rayon de lumière dans l’obscurité de la Seconde Guerre mondiale, soit pour nous tous un modèle à imiter dans la dynamique du bien et dans le service de celui qui est dans le besoin ».

