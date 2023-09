Livres : une lettre aux jeunes dans les meilleures ventes

Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 7 au 13 septembre 2023 dans les librairies de La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1 Pape François : La révolution

Résumé : par Jean-Marie Guénois, Gallimard, septembre 2023. Retour sur les dix années de pontificat réformateur du pape François. L'auteur montre comment, dès son intronisation, le cardinal Bergoglio a voulu renverser l'ordre établi en incarnant d'une autre façon le rôle de pape. Son autoritarisme et ses maladresses sont également évoqués.

2 CAR RIEN JAMAIS N’EST ACHEVÉ : CONFESSIONS D’UN CROYANT DISCRET

Résumé : par Robert Schoultus, Albin Michel, août 2023. Figure de l'Eglise progressiste d'aujourd'hui, l'auteur brosse l'itinéraire d'un prêtre ami des invisibles de la société, des artistes et des rebelles.

3 Les Blessures D’Enfance : Les Connaitre, S’En Remettre

Résumé : par Bénédicte Sillon, Mame, septembre 2023. Nous aimerions que nos vies, et plus encore celles de nos enfants, soient paisibles, sereines, dépourvues d'épreuves ou de blessures… Malheureusement, nous constatons bien souvent que c'est une illusion. Et, devant ce sentiment d'échec et d'impuissance, nous tentons, plus ou moins consciemment, de « tourner la page », d' »aller de l'avant », comme si elles n'avaient jamais existé… Cet ouvrage, au contraire, est animé par la conviction que suivre le fil de ces blessures est un chemin profondément et puissamment bénéfique. Il aide à apprendre à identifier une blessure infantile, à la distinguer des autres types de souvenirs douloureux et à reconstituer le processus au cours duquel celle-ci s'est formée afin de réussir à s'en remettre.

4 LE DÉFI DE JÉRUSALEM

Résumé : par Eric-Emmanuel Schmitt, Albin Michel, avril 2023. Invité par le Vatican à un voyage en Terre sainte puis dans la ville-Etat, l'auteur relate ses deux pèlerinages, entre récit de voyage intime et méditation sur la foi et les religions. Si à Jérusalem sa spiritualité se pare de couleurs et d'odeurs nouvelles, sa rencontre avec le pape François, quelques semaines plus tard, achève de donner corps à sa foi.

5 DÉSERTER OU S’ENGAGER ? : LETTRE AUX JEUNES QUI VEULENT CHANGER LE MONDE

Résumé : par Hubert de Boisredon, Mame, septembre 2023. Prenant appui sur une manifestation d'étudiants de 2022 dénonçant la collusion entre les grandes écoles et des entreprises contribuant au réchauffement climatique, l'auteur enjoint les jeunes, non pas à déserter un système qu'ils ne cautionnent pas mais à s'engager pour y opérer des modifications de l'intérieur.

6 Grandeur Et Misere De L’Homme – Lettre Apostolique Sur Blaise Pascal

Résumé : par pape François, Cerf, juin 2023. Lettre apostolique Sublimitas et miseria hominis publiée à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de B. Pascal. Il évoque à la fois l'homme de science et l'homme de foi, rendant hommage au polémiste qui sut dépasser le clivage opposant la foi à la raison.

7 La Messe Autrement Dit : Retour Aux Fondamentaux

Résumé : par Louis-Marie Chauvet, Salvator, mai 2023. En prenant acte de l'évolution du rapport à la liturgie dans la société contemporaine et des tensions entre les partisans de la « messe de toujours » instaurée par Pie V et les défenseurs de la réforme décidée durant le concile Vatican II, Louis-Marie Chauvet entend expliquer le sens et la cohérence du culte eucharistique en se basant sur la tradition catholique et les textes sacrés.

8 Pourquoi La Democratie A Besoin De La Religion

Résumé : par Hartmut Rosa, La Découverte, septembre 2023. Dans cette étude, l'auteur met en lien la crise démocratique à laquelle font face de nombreux Etats au XXIe siècle avec le déclin de la pratique religieuse, lequel favoriserait l'émergence du matérialisme au détriment d'une spiritualité à même de modifier la relation de l'être humain à son environnement.

9 Lettre A Ceux Qui Ont La Vie Devant Eux

Résumé : par Bénédicte Delelis, Mame, mai 2023. À ceux qui se tiennent devant la page blanche de leur vie d'adulte, partagés entre l'enthousiasme et le vertige, cette lettre de Bénédicte Delelis offre un chemin clair et lumineux : oser écouter ses rêves, éduquer en soi un être capable d'aimer, découvrir sa véritable beauté et celle de l'autre, vivre pleinement l'aujourd'hui et cultiver, au milieu des réalités passagères, ce qui demeure toujours. Un livre à lire et à relire tout au long de sa jeunesse pour avoir l'audace de marcher vers ce qui comble le coeur.

10 PAUL DE TARSE : L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME

Résumé : par Daniel Marguerat, Seuil, avril 2023. Premier théologien du christianisme, l'apôtre Paul est une figure contestée qui fait encore débat parmi les chrétiens comme parmi les intellectuels non chrétiens. L'auteur revient sur sa vie et sur sa pensée sans omettre ce dont le saint est accusé depuis des siècles : dogmatisme, misogynie ou encore antijudaïsme. Il aborde également son actualité au XXIe siècle.