La foi lumineuse de sœur My-Lan sur Instagram

Un photographe suisse a fait sa marque de fabrique de photographier des gens qu'il croise dans la rue, un peu partout dans le monde, tout en leur posant quelques questions. Il partage ensuite le résultat sur ses réseaux sociaux. Sa rencontre début septembre dans un parc avec sœur My-Lan va permettre à ses milliers de followers de découvrir un bien joli témoignage de foi.

Davide Nestola est un photographe suisse très actif sur les réseaux sociaux. Ce qu’il aime, explique-t-il, c’est utiliser la vidéo et la photographie pour mettre en valeur des « membres de la société que l’on ne voit pas et que l’on n’entend pas », aux quatre coins du monde, souhaitant ainsi « contribuer à une société plus compatissante et plus compréhensive ». Alors quand il croise dans un parc genevois, le 3 septembre dernier, sœur My-Lan, assise tranquillement sur un banc, il n’hésite pas à aller lui poser quelques questions et à faire de jolies photos pour les partager à ses quelque 270.000 abonnés sur Instagram. Bonne pioche ! Sœur My-Lan est lumineuse et son témoignage magnifique.