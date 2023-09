Les enfants, miroirs de nos bonnes et de nos mauvaises habitudes

Ces petits yeux qui vous regardent et ces petites oreilles qui vous écoutent peuvent vous encourager à faire plus d’efforts chaque jour, à parler plus gentiment et à être plus patient.

Avez-vous déjà essayé de vous voir à travers les yeux de vos enfants ? Personne ne vous connaît mieux qu’eux, avec vos faiblesses, mais aussi vos plus grandes forces et vos actes d’amour.

Vos enfants sont comme un miroir. Ils vous montrent directement ce qu’ils perçoivent. Ils vous imitent lorsqu’ils jouent, lorsqu’ils s’adressent à leurs poupées ou à leurs frères et sœurs. En les observant plus attentivement, vous pourrez entendre notamment ce qu’ils disent lorsqu’ils jouent à la « maman » ou au « papa ». Vous retrouverez vos propres mots et vos expressions dans leur chambre, pour le meilleur ou pour le pire.

Selon certains psychologues, la façon dont les parents parlent à leurs enfants devient leur voix intérieure. Savoir à quel point les enfants écoutent et regardent attentivement leurs parents peut inspirer et encourager à donner le meilleur de soi. En effet, lorsque des enfants font semblant de faire de l’exercice ou s’arrêtent de jouer pour prier, les parents auront l’impression d’avoir montré le bon exemple. En revanche, quand ils entendront leurs enfants répéter des expressions qu’ils ont dites lorsqu’ils étaient en colère, ils pourront vite ressentir le désir de mieux faire la prochaine fois. Voir vos enfants vous imiter ressemble presque à un examen de conscience, car leurs jeux sont souvent le miroir de nos bonnes et de nos mauvaises habitudes.

Façonner par l’exemple

La parentalité est une longue école de patience et d’humilité, mais lorsque vous vous sentez découragée, souvenez-vous que votre exemple façonne les personnes que vous aimez le plus. Faites de votre mieux pour eux, afin qu’en vous imitant, ils imitent aussi davantage le Christ.