Ils ont 100 d'écart mais sont réunis autour d'un piano. Dans une touchante vidéo publiée par sa petite-fille sur son compte Instagram il y a quelques mois, Harold Chilton, bientôt 101 ans, joue un morceau de piano accompagné de son arrière-petite fille âgée de trois ans. Un moment hors du temps qui n'a pas manqué de toucher le cœur des internautes.

Ils ont un siècle d’écart et pourtant, il n’y paraît presque plus lorsque l’on voit leur complicité autour d’un piano. Sur sa page Instagram, Shana Wyban partage des morceaux de musique joués par son grand-père, âgé de 100 ans, à ses quelque 22.000 abonnés. Ce dernier, nommé Harold Chilton, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et ancien Marine (armée américaine) dont la passion est le piano.

Si Shana publie des vidéos de manière presque hebdomadaire, c’en est une en particulier qui a suscité une vague d’émotions sur les réseaux sociaux. Postée il y a quelques mois, elle montre le vétéran centenaire jouer au piano à côté de son arrière petite-fille, âgée de trois ans. Une collaboration à la fois surprenante et attendrissante qui a rassemblé plus de 32.000 vues ! « Je ne sais pas si elle est aussi douée que lui mais elle adore jouer avec lui. J’adore ces moments qu’elle gardera en mémoire. Chaque jour est un cadeau « , écrit notamment la mère de la petite-fille.