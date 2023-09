506 enfants des bidonvilles et des rues de Manille (Philippines) ont reçu le baptême mercredi 6 septembre. "Il est vraiment difficile d’emmener les gens au Christ mais tellement facile d’emmener le Christ aux gens à travers les sacrements", rappelle avec justesse le père Matthieu Dauchez, directeur de la fondation Anak-tnk qui œuvre sur place.

Les images réchauffent le cœur autant qu’elles réjouissent l’âme. Ce mercredi 6 septembre, 506 enfants des bidonvilles et des rues de Manille, aux Philippines, ont reçu le baptême en l’église San Jose de Navotas. La messe a été célébrée par l’évêque Mgr Pablo Virgilio S. David accompagné du père Matthieu Dauchez, directeur de la fondation Anak-Tnk et dix autres prêtres. Si la grande majorité des enfants baptisés ont moins de trois ans, une quarantaine d’entre eux ont plus de 12 ans et ont été également confirmés par l’évêque.

« Il est vraiment difficile d’emmener les gens au Christ mais tellement facile d’emmener le Christ aux gens à travers les sacrements », se réjouit le père Matthieu Dauchez. « On a 506 enfants de Dieu en plus, c’est merveilleux, mais ce qui est aussi merveilleux ce sont ces familles qui certes retournent dans les rues mais qui se sentent désormais accueillies par l’Église. »

Mettre Dieu à la portée de tous !

En amont du baptême, trois rendez-vous ont été fixés dans les centres de jour des bidonvilles de la fondation Anak-Tnk et en lien avec les paroisses locales. Avant la célébration, deux heures de rencontre ont été organisées pour les familles et les enfants. Puis, par la suite, les familles continuent à suivre régulièrement des cours de catéchisme dans les locaux de la fondation.

« Les familles qui vivent dans les bidonvilles et dans les rues de Manille ne sont pas seulement exposées au danger et aux menaces, elles sont aussi privées des sacrements », reprend le père Dauchez. « Nous avons observé que les familles pauvres pensent qu’elles ne peuvent pas avoir accès aux sacrements en raison de leur pauvreté. Elles pensent souvent que les sacrements sont payants alors qu’ils sont gratuits ! » L’objectif de ce baptême à grande échelle ? « Mettre Dieu à la portée de tous ! »

Un baptême à grande échelle à revivre ici en images :