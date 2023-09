La « Messe sur le monde », chemin d’un rapprochement avec la Chine ?

Voici un pape qui décidément aime la liberté. Quelques semaines après avoir publié une lettre apostolique vibrante en l’honneur de Blaise Pascal, dont les Provincialesavaient été mises à l’index par son prédécesseur Alexandre VII, il vient de saisir l’occasion d’un voyage en Mongolie pour dire son admiration pour Pierre Teilhard de Chardin dont certains écrits ont été condamnés par le Saint-Siège, en 1955 et en 1962.

François a foncé sur l’obstacle. Il justifie explicitement sa référence au savant jésuite français. « Le père Teilhard était engagé dans des recherches géologiques en Mongolie », explique-t-il. Et d’ajouter : « Il désirait ardemment célébrer la messe, mais il n’avait ni pain ni vin avec lui. C’est alors qu’il composa sa « Messe sur le monde », exprimant ainsi son offrande : « Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous présente à l’aube nouvelle. » Et le Pape de conclure :

Ce prêtre, souvent incompris, avait l’intuition que l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde et qu’elle est le centre de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie, même à notre époque de tensions et de guerre.